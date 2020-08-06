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Вы хотите и дальше так жить? Главу избирательного штаба кандидата в президенты задержали просто на улице вместе ребенком. Для "разъяснительной беседы"

Марию Мороз задержали в районе 11 часов на выходе из Литовского посольства в Минске, где она подавала документы на получение визы.

Вы хотите и дальше так жить? Главу избирательного штаба кандидата в президенты задержали просто на улице вместе ребенком. Для "разъяснительной беседы"
Мария Мороз (слева) и Ольга Ковалькова, одна из претендентов на статус "единого кандидата" от оппозиции на весеннем праймериз
Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз была задержана сегодня в Минске. Об этом сообщили в объединенном штабе Светланы Тихановской.

Мария Мороз – одна из доверенных лиц кандидата Тихановской и руководитель ее штаба. Ранее политикой не занималась, подруга Светланы Тихановской. 

"Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из Литовского посольства после подачи документов на визу", – сообщили в штабе Тихановской.

Как сообщает Телеграм-канал "Страна для жизни" в 12:45 Марию Мороз отпустили. По ее словам, таким образом власти проводят "разъяснительную беседу".

Цель разъяснительной беседы - предупредить, что в случае проведения сегодня митинга Светланы Тихановской в парке Дружбы народов, будут "посадки" организаторов. 

Сообщается, что Марию забрали со ступенек посольства прямо с ребёнком.

"Подъехала машина, представились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пригласили в машину, отвезли в отделение на Немиге на разговор. 

Там предупредили об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий». Речь шла не только о 6 августа, а вообще обо всех мероприятиях", — рассказала TUT.BY Мария Мороз.
"Белорусский партизан"
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