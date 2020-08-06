Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз была задержана сегодня в Минске. Об этом сообщили в объединенном штабе Светланы Тихановской.





Мария Мороз – одна из доверенных лиц кандидата Тихановской и руководитель ее штаба. Ранее политикой не занималась, подруга Светланы Тихановской.





"Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из Литовского посольства после подачи документов на визу", – сообщили в штабе Тихановской.





Как сообщает Телеграм-канал "Страна для жизни" в 12:45 Марию Мороз отпустили. По ее словам, таким образом власти проводят "разъяснительную беседу".