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Онлайн с опозданием. Что покажут блогеры 9 августа?

Стримы Сергея Тихановского стали тем катализатором, который кардинальным образом изменил ход электоральной кампании и в целом политический ландшафт в Беларуси.

Онлайн с опозданием. Что покажут блогеры 9 августа?
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Зачистка информационного пространства от ютуберов, которую мы наблюдали в ходе электоральной кампании, позволяет на финише сделать несколько выводов: онлайн становится одним из основных мобилизационных механизмов, а инфлюенсеры новыми политиками; ротация и появление новых звезд Ютуба идет намного быстрее, чем в традиционном политическом пространстве; запрос на ярких политических инфлюенсеров превышает предложение, в связи с чем, лояльность аудитории крайне высокая.

Присоединение Вадима Прокопьева к ютуберам стало своеобразным ответом сообщества на репрессивные действия официального Минска. Более того, Вадим Прокопьев на старте показывает уникальные для инфлюенсеров статистики.

Удержание подписчиков / Retention rate on Subscribers – 310 %; вовлечённость аудитории / Engagement rate– 9.80 %; разговорчивость на канале / Conversation rate – 1.71%; одобрение видео / Like rate – 99%.

Отметим, что удержание подписчиков (Retention rate on Subscribers) у Вадима Прокопьева отражает вирусность контента, видео смотрят в среднем в три раза больше людей, чем подписчиков на его канале. Уровень одобрения контента в 99% совершенно не типичная  история, как правило у Ютуберов эта метрика в районе 95-96%. Отметим также, что 80% аудитории Прокопьева – зрители из Беларуси.

Для сравнения приведем метрики топовых белорусских Ютуберов, которые делают политический и развлекательный контент.

NEXTA: удержание подписчиков – 100 % (контент не вирусный, но блогер умеет держать подписчиков у экрана; вовлечённость аудитории – 6.61 %; разговорчивость на канале – 0.75%; одобрение видео – 95%.

Влад Бумага (А4): удержание подписчиков – 30 % (контент не вирусный, кроме того, метрика подтверждает, что блогеры миллионники имеют намного менее лояльную аудиторию, по сравнению с микроинфлюенсерами; вовлечённость аудитории – 14.64 %; разговорчивость на канале – 1.08%; одобрение видео – 96%.

NEXTA и А4 имеют приблизительно равные доли аудитории, которая смотрит их из России (55% и 57% соответственно).


Уже можно говорить о том, что стримы Сергея Тихановского стали тем катализатором, который кардинальным образом изменил ход электоральной кампании и в целом политический ландшафт в Беларуси. Именно поэтому он стал первой жертвой президентской кампании, а за ним и другие популярные политические блогеры.

Также можно сделать вывод, что наличие партии сегодня не является гарантией успешной политической кампании (кейс Черечня), а успех личного Ютуб-канала может в перспективе стать серьезным преимуществом для реализации дальнейших политический амбиций (кейс Прокопьева).

В контексте выборов и Ютуба последней интригой, пожалуй, остается лишь то, с каким временным лагом мы увидим у блогеров события 9 августа. 

Реакция официального Минска последних дней на разрешенные агитационные пикеты представителей объединенного штаба не оставляет сомнений в том, что большинство, если не все коммуникационные каналы будут заблокированы вечером в день голосования.

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Для сравнивнения брались метрики Ютуб-каналов Вадима Прокопьева, Влада Бумаги и NEXTA на 14 день после выхода видео. Данные для анализа предоставлены платформой https://www.easybloggers.io/
Аркадий Нестеренко, nmnby.eu
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