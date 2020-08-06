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Страшно боится правды: Лукашенко приказал оценить законность альтернативного подсчета голосов

Необходимо дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси, заявил сегодня Лукашенко на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.


"Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА

Он подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека.

По всей видимости, речь идет о проекте честного подсчета голосов на выборах президента - платформе "Голос"

Сейчас там зарегистрировалось около 840 тысяч избирателей, но для того, чтобы платформа заработала и мы узнали более-менее реальный результат, нас должно быть не менее 1 миллиона.

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"Белорусский партизан"
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