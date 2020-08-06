



"Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА





Он подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека.





По всей видимости, речь идет о проекте честного подсчета голосов на выборах президента - платформе "Голос"





Сейчас там зарегистрировалось около 840 тысяч избирателей, но для того, чтобы платформа заработала и мы узнали более-менее реальный результат, нас должно быть не менее 1 миллиона.





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