Кандидат в президенты Светлана Тихановская вместе с Вероникой Цепкало, супругой незарегистрированного потенциального кандидата Валерия Цепкало, и координатором штаба экс-претендента на президентский пост политзаключенного Виктора Бабарико Марией Колесниковой обратились к избирателям с тремя просьбами:





1. Если еще этого не сделали, обязательно зарегистрироваться на платформе « Голос» , проголосовать на участке только 9 августа.





2. Носить белую ленту — символ честности и перемен.





3. Проверить бюллетень в день голосования: на нем должно быть не менее двух подписей. Проголосовав, сфотографировать лист с двух сторон, а фото прислать боту платформы "Голос".









Президентские выборы состоятся в Беларуси 9 августа. Однако несмотря на то, что большинство белорусов по призыву ВСЕХ альтернативных кандидатов намерены идти голосовать именно 9 августа, ЦИК за два дня досрочного голосования уже нарисовал фантастическую явку почти в 13%!