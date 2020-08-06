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Фонд Цепкало и Прокопьева поможет членам избиркомов, которые расскажут про фальсификации

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало и ресторатор Вадим Прокопьев создали фонд помощи пострадавшим от политических репрессий. Об этом Цепкало рассказал в интервью ОГП-ТВ.

Фонд Цепкало и Прокопьева поможет членам избиркомов, которые расскажут про фальсификации
— В Украине мы создали фонд помощи пострадавшим от политических репрессий. Его цель — поддержать членов избирательных комиссий, которые откажутся фальсифицировать выборы и публично расскажут белорусской общественности о реальных результатах выборов на своих участках. Это могут быть учителя, завучи, чиновники невысокого уровня, которые могут пострадать из-за своей позиции. Им может грозить непродление контракта. И задача фонда — оказать таким людям юридическую помощь, финансовую поддержку, а также помочь в трудоустройстве в странах-соседях, — рассказал Валерий Цепкало. 

По его словам, в фонд уже начали поступать средства от бизнесменов белорусского происхождения, которые находятся в России. Также ожидаются поступление денег из Польши.

— Завтра-послезавтра я улетают в Польшу для встречи с белорусской диаспорой. Там мы тоже будем собирать деньги на цели фонда. Будем прибегать и к процедуре краудсорсинга, в ближайшее время запустим сайт. Председателем Набсовета фонда предлагаем сделать Станислава Богданкевича (экс-глава Нацбанка).

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало в настоящий момент находится в Киеве. В столицу Украины Валерий Цепкало переехал из Москвы. 24 июля супруга экс-претендента на пост президента Вероника Цепкало сообщила, что мужу вместе с детьми пришлось покинуть Беларусь из-за угрозы задержания.
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