— В Украине мы создали фонд помощи пострадавшим от политических репрессий. Его цель — поддержать членов избирательных комиссий, которые откажутся фальсифицировать выборы и публично расскажут белорусской общественности о реальных результатах выборов на своих участках. Это могут быть учителя, завучи, чиновники невысокого уровня, которые могут пострадать из-за своей позиции. Им может грозить непродление контракта. И задача фонда — оказать таким людям юридическую помощь, финансовую поддержку, а также помочь в трудоустройстве в странах-соседях, — рассказал Валерий Цепкало.





По его словам, в фонд уже начали поступать средства от бизнесменов белорусского происхождения, которые находятся в России. Также ожидаются поступление денег из Польши.





— Завтра-послезавтра я улетают в Польшу для встречи с белорусской диаспорой. Там мы тоже будем собирать деньги на цели фонда. Будем прибегать и к процедуре краудсорсинга, в ближайшее время запустим сайт. Председателем Набсовета фонда предлагаем сделать Станислава Богданкевича (экс-глава Нацбанка).





Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало в настоящий момент находится в Киеве. В столицу Украины Валерий Цепкало переехал из Москвы. 24 июля супруга экс-претендента на пост президента Вероника Цепкало сообщила, что мужу вместе с детьми пришлось покинуть Беларусь из-за угрозы задержания.