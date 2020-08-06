



«Высказывать альтернативную точку зрения, в том числе на улицах - это нормально. Для этого у нас есть специально отведенные места. Есть также довольна простая процедура: выходить на улицу можно по заявительному принципу. Польша, Германия, Франция, Великобритания… Везде выходят.





Но мне кажется, только в нашей стране все выходящие связаны только одной целью - свергнуть власть, - полагает Иван Эйсмонт. - Британские матери борются за свои права, в Германии «зеленые» дерутся с полицией, кто-то еще отстаивает свои права, в Брюсселе выливают молоко на улицы.





У нас постоянно разговоры о том, что конечная цель, которую нужно достичь, - это свержение конституционного строя».





«Революция может происходить по объективным причинам, когда некий класс людей в течение определенного времени осознает, а затем целенаправленно отстаивает свои интересы, и по искусственным. У последних нет идеологического основания и цельной политической монолитности. Это разнородная группа людей», - считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров.





«Этими гражданами, - отмечает Демиров, легко управлять в толпе с помощью интернет-технологий, рассылая соответствующие сообщения. Причем люди могут открывать их просто из любопытства, но затем следовать инструкциям и призывам».





Главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук ответил на вопрос, почему некоторые наши «альтернативщики» читают по бумажке.





«Потому что в эту бумажку технологами вшиты опорные фразы. И на самом деле неважно, что они говорят. Важно, чтобы они эти опорные фразы, которые ждет аудитория, произносили с определенной периодичностью.





Между этими фразами они могут читать библию на арабском - аудитории все равно. Ей главное - услышать эти фразы. Они формируют у людей поведенческий инстинкт: после определенного щелчка человек переходит к активным действиям. Это психология человека, никуда от этого не денешься. И когда есть толпа, ритмичная музыка, это заходит на 250%», - подытожил он.