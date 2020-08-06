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Главный пропагандист БТ: Уличные акции в Европе - это попытка отстоять права, в Беларуси - свергнуть власть

«Уличные акции в нашей стране проходят только с одной целью - свергнуть власть», - заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1».


«Высказывать альтернативную точку зрения, в том числе на улицах - это нормально. Для этого у нас есть специально отведенные места. Есть также довольна простая процедура: выходить на улицу можно по заявительному принципу. Польша, Германия, Франция, Великобритания… Везде выходят. 

Но мне кажется, только в нашей стране все выходящие связаны только одной целью - свергнуть власть, - полагает Иван Эйсмонт. - Британские матери борются за свои права, в Германии «зеленые» дерутся с полицией, кто-то еще отстаивает свои права, в Брюсселе выливают молоко на улицы. 

У нас постоянно разговоры о том, что конечная цель, которую нужно достичь, - это свержение конституционного строя».

«Революция может происходить по объективным причинам, когда некий класс людей в течение определенного времени осознает, а затем целенаправленно отстаивает свои интересы, и по искусственным. У последних нет идеологического основания и цельной политической монолитности. Это разнородная группа людей», - считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров. 

«Этими гражданами, - отмечает Демиров, легко управлять в толпе с помощью интернет-технологий, рассылая соответствующие сообщения. Причем люди могут открывать их просто из любопытства, но затем следовать инструкциям и призывам».

Главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук ответил на вопрос, почему некоторые наши «альтернативщики» читают по бумажке. 

«Потому что в эту бумажку технологами вшиты опорные фразы. И на самом деле неважно, что они говорят. Важно, чтобы они эти опорные фразы, которые ждет аудитория, произносили с определенной периодичностью. 

Между этими фразами они могут читать библию на арабском - аудитории все равно. Ей главное - услышать эти фразы. Они формируют у людей поведенческий инстинкт: после определенного щелчка человек переходит к активным действиям. Это психология человека, никуда от этого не денешься. И когда есть толпа, ритмичная музыка, это заходит на 250%», - подытожил он.
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