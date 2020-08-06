«3 августа была сделана попытка привязать тех, кто зарегистрировался, к карте Беларуси. Неожиданно выяснилось, что активистов насчитывается от силы 6 000 человек», — говорится в сюжете.





Как пишет «Наша нiва», во время регистрации на платформе «Голос» , пользователь указывает, за какого кандидата собирается голосовать, а также указывает свой участок для голосования.





Дальше система подсчитывает, сколько избирателей с конкретного участка уже зарегистрировались и на основании этого указывает уровень покрытия — отличный, хороший или «может быть лучше».





При приближении карты можно увидеть каждый участок, а при отдалении участки накладываются один на один.





Сообщается, что по данным Центризбиркома, на территории Беларуси создано 5 723 участка, также 44 участка открываются за границей.





Те цифры, которые заметили работники БТ, пишет «Наша нiва», являются количеством избирательных участков на том или ином участке карты Беларуси.





По данным счетчика на онлайн-платформе «Голос», по состоянию на 9.30 утра 6 августа показано, что зарегистрированы 827 312 человек.



