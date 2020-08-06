Помпео проедет по Европе, но в Беларусь не заскочит









Большой друг и поклонник белорусских властей, Майк Помпео с 11 августа посетит Польшу, Чехию, Словению и Австрию.





Это будет "очень важная и продуктивная поездка", - сказал Помпео, отметив, что поездка связана с частичным выводом американских военнослужащих из ФРГ.





Учитывая, что Польша граничит с Беларусью, Помпео вполне мог заскочить на пару часов в Минск, чтобы поздравить с элегантной победой и переизбранием на 6-й срок своего товарища и диктатора Лукашенко, который, как намедни заявила кандидат-посол США в Беларуси Джули Фишер, допустил «умеренные улучшения» в обращении с темнокожими рабами оппозицией.





Но Майк не приедет и не скажет лично "Hi" своим бeлорусским друзьям.



