Ермошина рулит: за два дня нарисовала явку почти 13%!





В первый день досрочного голосования, на участки, по данным ЦИК, якобы пришли 4,98%, а к концу второго дня их будто бы было уже 12,75%.





Больше всего избирателей приняли участие в досрочном голосовании в Гомельской области — 16,44%. Далее идут Могилевская — 14,61%, Минская — 12,61%, в Витебская — 12,16%, Минск — 11,73%, Брестская — 11,26%, Гродненская — 10,01%.





И это при том, что ВСЕ альтернативные кандидаты в президенты призвали своих сторонников голосовать исключительно 9 августа.





Напомним, по данным независимых наблюдателей, которым все-таки удалось попасть на участки, явка завышалась в разы - как минимум в 3 раза.





При этом одна из наблюдательниц в перый день голосования зафиксировала завышение более чем в 10 раз: по ее данным, проголосовало 25 человек, а в протоколе записали 256!