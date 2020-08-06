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Ермошина рулит: за два дня нарисовала явку почти 13%!

За два дня досрочного голосования, как утверждает ЦИК, в нем приняли участие 12,75% избирателей.


В первый день досрочного голосования, на участки, по данным ЦИК, якобы пришли 4,98%, а к концу второго дня их будто бы было уже 12,75%.

Больше всего избирателей приняли участие в досрочном голосовании в Гомельской области — 16,44%. Далее идут Могилевская — 14,61%, Минская — 12,61%, в Витебская — 12,16%,  Минск — 11,73%, Брестская — 11,26%, Гродненская — 10,01%.

И это при том, что ВСЕ альтернативные кандидаты в президенты призвали своих сторонников голосовать исключительно 9 августа.

Напомним, по данным независимых наблюдателей, которым все-таки удалось попасть на участки, явка завышалась в разы - как минимум в 3 раза. 

При этом одна из наблюдательниц в перый день голосования зафиксировала завышение более чем в 10 раз: по ее данным, проголосовало 25 человек, а в протоколе записали 256!
"Белорусский партизан"
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