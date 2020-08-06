Автор статьи пишет, что не может назвать его имя и позывной. Воевал на Донбассе. Отправился туда добровольцем, по зову сердца, как ни патетически это звучит: «Просто не люблю, когда убивают мирных людей».





О том, что могло произойти в Минске, рассказывает неохотно, и все же там сейчас – его друзья, им нужна помощь.





– Пацанов поимели. Причём изначально этот контракт был очень странным, ребята ехали кормить семьи, гасить долги, а теперь, в лучшем случае, им грозит 20 лет.





– Вы должны были стать 34-м в этой группе?









– Первая группа, в которую должен был войти и я, состояла из 40 с лишним человек. Задержали 33, потому что не все поехали через Минск. Я знаю конторы, которые используют схему с минским аэропортом, все они связаны с охраной зарубежного имущества.





Существует несколько стандартных путей, по которым переправляют людей: бортом, пароходом и через Беларусь. Беларусь – известная транзитная дырка для подобных дел. Это конвой судов в той же Сомали, личное сопровождение шейхов.





К ЧВК «Вагнер» это не имеет никакого отношения, слишком мелко. Почему часто нанимают русских охранников (будем называть их так, так как по закону наёмничество запрещено) да, наши очень ценятся, какой бы русский жадный ни был, именно в телохранителях его не перекупишь. Ну, ладно, это все лирические отступления...





– А в Беларуси знают о подобных транзитах?





– Конечно, Лукашенко и его спецслужбы в курсе схемы проезда через страну и закрывают глаза, это происходит много лет, подозреваю, у них есть свой интерес, возможно, такие переходы через границу хорошо оплачиваются. Точно не скажу.





Всего по этому последнему контракту переправлялись 11 групп в среднем по 35-40 человек. Летели из Минска в Стамбул и далее.





Наша группа должна была стать пробной и, как я сейчас понимаю, это изначально выглядело подставой. Даже не в свете последних заявлений Лукашенко о том, что ребята приехали устраивать государственный переворот. Та работа, которую нам, якобы, предложили, была очень странной.





– Почему?





– Предложение поступило в начале мая, в дальнейшем обсуждалась цена, условия контракта, логистика. Это было предложение от представителей фирмы-заказчика – крупной компании.





У меня в голове стали сразу закрадываться сомнения по многим причинам. Я хотел знать, чётко и конкретно, куда мы едем, от кого, что должны делать. В принципе, нормальные вопросы. Я ен понимать, на кого собираюсь работать, что у него с налогами, каким образом он зарегистрирован в Росреестре. Что меня не кинут. Это вполне доступная информация.





Но они изначально не хотели предоставлять условия контракта. Где-то недели через две или даже больше, через знакомого удалось узнать, что, якобы, заказ идет через частную военизированную охранную компанию «МАР», в названии которой для понтов есть аббревиатура «ЧВК».





Хотя оформлена она как обычный ЧОП. После этого сомнений стало ещё больше, так как эта компания на самом деле была ликвидирована два года назад.





– В конторе, которая вас нанимала, сказали, чем конкретно придётся заниматься?





– Нам выслали анкеты со штампами, они у меня остались. Скажу сразу, почта, откуда все это пришло, уже заблокирована. Несколько прямых телефонов и е-мейл, с помощью которого я общался с кураторами на yandex.ru, тоже вне зоны доступа.





– Какой-то странный адрес – публичный почтовый ящик.





– В любом случае, он не действует где-то с 30 июля.





– Вы видели офлайн тех, кто вас нанимал?





– Непосредственно, с кем я переписывался, не видел, их никто не видел. Но с несколькими посредниками я продолжаю контактировать и сейчас.





– И что они говорят?





– Делают вид, что тоже в шоке. Понятно, что в такой ситуации каждый пытается спасти свою шкуру.





– В анкете, которую вы должны были заполнить, были какие-то подозрительные вопросы?





– Ничего противозаконного и сверхъестественного. Единственное условие, что мы не должны о себе врать. Даже в мелочах. Любое несоответствие данных, любая несостыковка, шаг влево – шаг вправо, опросник блокируется, и тебя из базы выбрасывают без надежды на возвращение, даже не оповещая об этом.





Если у человека есть долги, он должен об этом рассказать сразу. Нет, из-за этого его не отбракуют, просто поменяют схему транзита, чтобы не запалили соответствующие службы, не самолетом полетит, а пароходом поплывет, к примеру.





– То есть, в принципе, заказчиков интересовало, как проще и безопаснее переместить новых работников туда, где им предстояло трудиться?





– Да, это так. Однако с каждым следующим вопросом мне все больше не нравилось то, что происходит. Обычно заранее продумывается алгоритм, логистика, а уже затем набирается команда. А здесь по ходу разговора выяснялось, что никто ничего не знает.





Начались задержки на неделю, потом на две, переносился выезд, я знаю, как все должно быть состыковано - плюс/минус час. Какие бы вопросы мы ни задавали, рекруты все время повторяли, что надо уточнить у старших.





– Вам хотя бы сказали, в какой стране вы будете работать?





– Нашу первую группу собирали на Венесуэлу. Так, во всяком случае, мне говорили. Последний фактор, который меня остановил, был вопрос: «Будешь командиром саперов?» Стоп, ребята, я все, конечно, понимаю, но где сопровождение грузов, а где – саперы? Их там в принципе не может быть. Все, я в такие игры не играю.





Я понимаю, когда говорят нужна пехота или даже водитель БТР в охране, но саперы для чего? Куда нас на самом деле повезут? На чью-то чужую войну? В общем, для себя я это предложение полностью закрыл, даже поругался с близким другом, сейчас он тоже арестован, объясняя ему, что это какая-то лажа.





Мы знакомы ещё с Донбасса, он говорил: «Ерунда, все будет в порядке, только поехали, я буду знать, что у меня спина прикрыта». Что я, переубеждать буду?





В Беларуси сейчас два моих хороших товарища. Первому – 45, второму – 43. Они взрослые мужики, они сами сделали свой выбор. В общем, обычная история, когда у людей долги, они просто не желают видеть очевидного.





Тех, кого я лично знаю из этой группы, человек двенадцать, отыграли втёмную. Когда им поступило это предложение, сказали, приезжайте в Москву, они уволились и приехали. В никуда. Их с мая кормили здесь обещаниями. В июле им ничего не осталось, кроме как согласиться и подписать этот контракт.





– То есть их практически вынудили на это жизненные обстоятельства?





– Понимаешь, существует три категории людей, готовых выполнять такого рода работу. Первая, так называемые «нувориши», любители тупо пострелять, на Донбассе таких было полно, им без разницы, в кого и как, вторая категория – «должники», а третья, те, кто больше ничего не умеет.





Основная масса была из второй категории. Какой переворот они могли бы устроить в Беларуси? Они собственную жизнь обустроить не могут. Они поехали по этому контракту, чтобы прокормить семьи. Я общался с женами, у кого трое детей, есть даже пятеро.





– Какую обещали зарплату?





– Пять тысяч долларов. Если честно, это ни о чем. Хотя, к примеру, в Кемерово, при их окладе в 20 тысяч рублей - это огромные бабки. Пацаны интересовались, в какой валюте будут выплаты, на какой счёт придут.





Тот банк, который нам назвали, точно не стал бы этим заниматься, если физлицо не сможет обосновать, откуда ему прилетают такие суммы из-за рубежа, а по специфике этой работы никто не сможет, счёт будет зарублен.





– Неужели никого не удивляли группы крепких мужчин, регулярно появлявшихся в минском аэропорту?





– Ведут себя тихо, спокойно, мирно, почему они должны привлекать внимание? Есть четкие указания, что численность группы не должна превышать пятидесяти человек, при каждой свой сопровождающий, он держит связь с куратором.





Никакого кипежа, алкоголя, наркоты. Обычная гражданская одежда, лёгкий багаж, ничего лишнего, как люди путешествуют.





– Что в этот раз пошло не так?





– 24-го июля ребята выехали из России, пересекли границу, контракт они получили на руки сразу после этого. 25-го в 10 утра у них был самолёт на Стамбул, на который они не попали. На границе их продержали где-то с половины двенадцатого ночи до половины седьмого утра, добираться от пограничного поста до аэропорта часа два, может, чуть больше.





При том, что накануне они уже прошли электронную регистрацию и на рейс не опаздывали, им было нужно только доехать. Но вместо этого они зачем-то уезжают в гостиницу, которая забронирована заранее. Мне потом объяснили, что была спущена команда сверху – не лететь.





– Они могли возмутиться?





– Есть старший группы, он не мог не выполнить приказ. Это означало бы автоматический разрыв контракта без компенсации. Но они до последнего не подозревали, что возможна какая-то провокация. Вели себя тихо, старались никуда не выходить.





– Сидят 30 мужиков в гостинице и не понятно, чего ждут. Четыре дня. Никуда не летят, пробить, кто они - дело пяти минут. Беларусь – КГБ-шная страна, не обратить внимания на это соответствующие структуры не могли. Ну, а дальше понеслось... могло такое быть?





– Вариантов много. И этот имеет право на жизнь. Как версия, Лукашенко могли западные «партнёры» обещать полную поддержку в случае, если он ударит по рукам Москве... В итоге случилось то, что случилось.





О том, что произошло, я узнал 29-го июля, примерно через тридцать минут после того, как их задержали. Друг упросил позвонить больной матери: «Мы попали», и – трубку положили. Вот и съездили, вот и заработали.





– Вы, наверное, перекрестились, что не были с ними в тот момент?





– Нет, не перекрестился, я атеист.





– Судя по вашему рассказу, ребят просто использовали, извините, как лохов. Как вы думаете, чья это может быть игра?





– Однозначно, Лукашенко. Там, где политика, закон поднимает лапки. Как мне кажется, никакой многоходовочки здесь нет, Батька просто хочет остаться у власти любой ценой, и поэтому устроил самодеятельность. То, что творится в голове у Лукашенко, я, конечно, понять не могу.





Если это какой-то хитрый план с его стороны, то какова может быть конечная цель, каким гением нужно быть, чтобы все это разрулить и привести к одному, известному Лукашенко, знаменателю, не поссорившись с Россией, Европой, со своими... Уж слишком много нюансов. Поэтому, мне кажется, все, что он делает, это больше от безысходности.





– Ну а ваши друзья – просто расходный материал?





– Ну да, они даже не пешки, они – мясо. Когда пошла свистопляска, вопли Прилепина, что он кого-то из ребят, якобы, знает, сообщения, что это ЧВК «Вагнер», готовившие переворот... Такое впечатление, что сценарий писали полные придурки, где «вагнеровцы», а где Беларуси?





Если им надо, у них будет прямой борт туда, куда им надо, им никогда не был нужен транзит из Минска, как всякой частной мелочевки. И вообще это не их уровень, заниматься в Беларуси переворотами.









– Что происходит с вашими друзьями сейчас, знаете?





– В данный момент они переведены из статуса задержанных в статус подозреваемых, статью переквалифицировали с терроризма на подготовку к массовым беспорядкам. И это радует.





– Почему? Им же грозит 20 лет!





– Всего 20 лет. А терроризм в Беларуси карается пожизненным или расстрелом. На данный момент у них ни адвокатов, ни юристов, ни телефонов, ни личных вещей. В чем приехали, в том и сидят. Правда, как говорят, выдали каждому по две пачки сигарет. В группе почти все курят.





– К ним могли применить физическое воздействие?





– Сначала мне казалось, что нет, вроде бы было распоряжение, чтобы ни один волосок не упал с головы. Но после того, как Лукашенко объявил, что все задержанные признались в том, в чем их обвиняют, наш консул заявил, что арестованные стали выглядеть очень плохо.





Странное совпадение. Уж я-то знаю, что им не в чем признаваться... Но надо понимать, что по условиям содержания белорусская тюрьма приблизительно, как турецкая, там никто ни с кем не церемонится.





– Тех, кто воевал на Донбассе, теперь требует выдать Украина, чтобы судить.





– Украине их не отдадут, так как это тоже не интересно никому, в том числе и самой Украине. 33 голодранца, из которых 18 имеют двойное украинско-российское гражданство, с долгами, проблемами, детьми...





Заберут их – и что? Кому они нужны, судить их. А если Украина их заберёт, чтобы поменять на кого-то из своих, то на кого? У семей нет денег, чтобы оплатить сейчас адвокатов. Консульство РФ предоставило бесплатного на один день.





Мы не можем даже открыть им расчётный счёт для покупок в тюремном магазине, их паспорта лежат в белорусском КГБ, а счета открываются только по документам, удостоверяющим личность. Так как сидят по особо тяжкой статье, исключены передачи и свидания. Но их кормят, иногда даже выводят на прогулку... И это все, что известно.





– Думаете, Россия их не спасёт?





– Государству вообще плевать, что случилось. Звонили в МИД, в консульство, ответ один: сами нанимайте адвокатов. Предложили, что есть юрист, который, вроде бы, может взяться за это дело, групповой защитник обойдётся в 8-10 тысяч долларов, он живет на Кипре. А у жён денег нет даже на еду...





Кстати, им пообещали до 5-го числа, вне зависимости от ситуации, перевести зарплаты. Но счета пусты. Денег нет, но вы молчите.





То молчание, которое царит вокруг этого дела, никаких реальных телодвижений, предъяв, ударов по столу... Все всех устраивает. Дословно могу сказать, что мне ответили, когда я попытался рыпнуться: сиди на ж… ровно.





У меня такое ощущение, что нас всех конкретно поимели... не только этих пацанов, а конкретно всех нас.