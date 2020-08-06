



Это больше, чем проголосовало досрочно за первые два дня на президентских выборах 2015-го — 10,94% (первый день — 4,49%), передает "Еврорадио".





Если смотреть по регионам, то лидерство уверенно держит Гомельская область — 16,44%, традиционно "отстаёт" Гродненщина — 10,01%, в Минске — 11,73%.





Независимые наблюдатели заявляют о 2,5 тысячах нарушений только в первый день досрочного голосования.





Основной день голосования — 9 августа.