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"Рисуют" результаты с удвоенной силой: досрочно "проголосовало" больше избирателей, чем в 2015-м

На президентских выборах в Беларуси за два дня досрочно проголосовало 12,75% избирателей (за первый день было 4,98%), сообщает ЦИК.


Это больше, чем проголосовало досрочно за первые два дня на президентских выборах 2015-го — 10,94% (первый день — 4,49%), передает "Еврорадио".

Если смотреть по регионам, то лидерство уверенно держит Гомельская область — 16,44%, традиционно "отстаёт" Гродненщина — 10,01%, в Минске — 11,73%.

Независимые наблюдатели заявляют о 2,5 тысячах нарушений только в первый день досрочного голосования.

Основной день голосования — 9 августа.
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