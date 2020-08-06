Так, поздно вечером в Минске были задержаны Сергей Щитенко и Алексей Санчук. Их задерживали три машины милиции. Сначала отвезли в РУВД Советского района, а затем оставили на ночь в изоляторе до суда. Также сообщается, что машину одного из парней эвакуировали, так как в ней нашли листовки на избирательную тематику, пишет ПЦ "Весна".









Также за распространение листовок ночью с четвертого на пятое августа были задержаны Артем Ольшевский и Дмитрий Жемойдик. Их поместили в изолятор временного содержания на ул. Окрестина до суда.





Суда за расклейку листовок (вероятно от инициативы "Честные люди") ждет Виктория Конюшенко. Она была задержана вечером понедельника и более суток провела в изоляторе. Дополнено: рассмотрение дела состоялось в суде Московского района пятого августа. Виктории дали 10 суток ареста.





Столько же (10 суток) получил Алексей Диденко. Его также признали виновным в распространении листовок (ст 17.1 КоАП).





"Находясь в общественном месте совместно с другим лицом разместил на информационном стенде листовку информационного характера, содержащую рекомендацию о порядке голосования, чем совершил умышленное действие, нарушающее общественный порядок и выражающееся в явном неуважении к обществу”, - было написано в протоколе Диденко.





Задержанного вечером воскресенья за расклейку плакатов Андрея Клинцова осудили на 15 суток по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Решение вынес суд Первомайского района.









В субботу за расклейку стикеров с изображением милиционеров был задержан Леонид Скуратович, а в понедельник задержали велосипедиста Сергея Белевича за то, что клеил агитационный плакат на стенд "Выборы" возле администрации Первомайского района.





Четвертого августа в Поречье (Гродненский район) задержали двух 19-летних парней Павла Чилика и Яна Голубовича за расклейку листовок. На них составили протоколы по арт. 9.11 КоАП, забрали мобильные телефоны и освободили.