Госдепартамент США систематизировал «российскую пропаганду»





Доклад подготовлен Центром глобального взаимодействия (GEC) американского внешнеполитического ведомства, передает РБК.





Его авторы выделяют пять основных «опор российской пропаганды»: Официальные правительственные коммуникации (Кремль, МИД, официальные правительственные аккаунты в соцсетях); Глобальное вещание, финансируемое государством (государственные СМИ, нацеленные на отечественную и зарубежную аудиторию и международные социо-культурные институты); Культивация подручных ресурсов (ориентированная на Россию глобальная торговля, языковые центры, распространение нарративной информации); Использование социальных сетей в качестве оружия; Дезинформация в киберпространстве.





В докладе подробно описываются схемы взаимодействия этих типов пропаганды для повышения «вредоносного контента» и создания «иллюзии доверия». В качестве примеров дезинформации, в том числе, приводятся заголовки российских СМИ.





В аннотации к докладу Россия называется «главной угрозой» с точки зрения зарубежной пропаганды. На Кремль авторы документа возлагают «прямую ответственность за культивирование» системы пропаганды и дезинформации.





Госдепартамент заявил, что правительство США вместе со своими союзниками «не будет сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникации».









В мае Госдепартамент США объявил грант на $250 тыс. на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Средства направлены на разработку доклада о том, как Россия и СССР проводили «кампании по дезинформации, связанных со здоровьем».





В российском посольстве объявление гранта назвали попытками США перенести вину на внешнего врага, вместо того, чтобы объединить усилия для борьбы с глобальной пандемией коронавирусной инфекции.





В конце июля агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника во властных структурах США сообщало, что Москва распространяет ориентированные на американскую аудиторию фейки о COVID-19 в преддверии президентских выборов.