



"Ответ поступил только 24 июля и был направлен нам Комитетом. При этом государство подчеркнуло, что считает, что его коммуникация с Комитетом не имеет публичного характера, и КПЧ попросил нас как представителей автора сообщения, чтобы обмен правовыми позициями с государством был конфиденциальным до вынесения Комитетом итогового решения", - заявила адвокат Бабарико Наталья Мацкевич, которую цитирует белорусский портал tut.by





Адвокат также сообщила, что "сейчас рассмотрение сообщения Виктора Бабарико пойдет в обычном порядке по состязательной процедуре: государство представило свою информацию по сообщению, мы даем на нее свои возражения". "Когда коммуникация закончится, дело в порядке очереди будет рассмотрено на одной из сессий Комитета по правам человека в Женеве, и КПЧ примет решение по заявленному в жалобе нарушению статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах", - добавила она.





Как сообщалось, в начале июля незарегистрированный претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН из-за задержания и заключения под стражу, сообщили его адвокаты.





Защита Бабарико получила от Комитета по правам человека ООН подтверждение регистрации индивидуального сообщения. В поданном сообщении говорится о нарушении статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах в результате необоснованного задержания Бабарико и заключения его под стражу.





В Комитет Бабарико обратился 6 июля. Индивидуальному сообщению присвоен регистрационный номер 3788/2020.









Комитет по правам человека - это орган мониторинга и контроля за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. Республика Беларусь с 1973 года является государством-участником этого международного договора.





Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие заявило, что в Белгазпромбанке была создана организованная преступная группа. Бабарико обвинили в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка. Расследование ведет КГБ Беларуси.





Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации.