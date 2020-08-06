Фото предоставлено родственниками С. Коршуна, spring96.org





Коршуну предъявили обвинение по ч. 1 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) и ч. 2 (Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) ст. 342 УК Беларуси. Об этом правозащитникам сообщили родственники Сергея Коршуна.





Известно также, что пятого августа в доме сестры Коршуна прошел обыск. Были изъяты два ноутбука, старый планшет и телефон. Обыск также прошел на даче семьи, где находится мать Сергея.





Правозащитники признали Сергея Коршуна политзаключенным, указав на то, что он стал очередным фигурантом так называемого дела Тихановского. Они требуют от белорусских властей немедленного освобождения Сергея Коршуна и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.









Сергей Коршун ранее служил в милиции, ушел по собственному желанию в звании капитана.





Его задержали 21 июля и заключили под стражу с рамках дела по ст. 342 УК РБ по событиям 29 мая в Гродно, по которому также проходят блогер Сергей Тихановский, политик Николай Статкевич и еще как минимум 20 человек. Кроме Коршуна в тот день были задержаны другие участники телеграм-канала «Армия с народом» Елена Коликова и Сергея Лукьянов. Через три дня они вышли на свободу в статусе подозреваемых по делу.

