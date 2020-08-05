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Лукашенко: Мой младший сын оппозиционно настроен к власти

На вопрос, видит ли он младшего сына преемником, Лукашенко ответил, что категорически нет, «Ни в коем случае. Я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси».


Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Александр Лукашенко «рассказал такие вещи, которые прольют свет на новейшую историю целого ряда стран: России, Украины, Беларуси, в частности. Напомним, 5 августа в Минске он взял интервью у президента Беларуси для своего youtube-канала, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на БЕЛАПАН.

В своём комментарии украинский журналист отмечает, что давно хотел сделать интервью с Александром Лукашенко. Он очень мало их дает, а для youtube-каналов он не давал интервью никогда. Это первое интервью президента Беларуси youtube-каналу.

«Причем на это его подвиг, как он мне сам признался, его сын Николай, который является оппозиционным человеком, как сказал Александр Григорьевич, - заявил Гордон. - Он смотрит практически все мои программы и сказал отцу: "Как, с Гордоном? Надо немедленно соглашаться". И Александр Григорьевич согласился».


По словам украинского журналиста, президент Беларуси рассказывал, что Лукашенко-младший оппозиционно настроен «к власти вообще». «Он как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся. Александр Григорьевич мне рассказывал сегодня: он не просто с юных лет — с детства он общается с президентами, с премьер-министрами, он ездит везде с Александром Григорьевичем по миру, он очень много видел, он очень много знает, у него есть своя система ценностей, и да, он оппозиционно настроен».

Украинский журналист, отмечает, что интервью продолжалось два с половиной часа. Он спросил у Лукашенко, видит ли тот Николая преемником Александр Лукашенко, категорически сказал что нет, ни в коем случае. «Я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси», - подчеркнул действующий президент Беларуси.
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