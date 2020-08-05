Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон / БЕЛТА





Александр Лукашенко обещал дать "зелёный свет" на выдачу виновных боевиков в Украину и Россию. Об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон, который записал сегодня интервью с ним.





Еврорадио). По словам журналиста, Лукашенко выразил решительное намерение отстаивать независимость Беларуси. "Украина сильно заинтересована в том, чтобы большая граница с Беларусью была границей с Беларусью, а не с Россией. Меня приятно вдохновила решимость президента Лукашенко отстаивать суверенитет и территориальную целостность своей страны. Это то, чего не хватило Украине, когда Россия украла у неё Крым. Мне было очень интересно услышать то, что сказал Лукашенко: если бы Россия или другая страна замахнулась бы на территориальную целостность Беларуси, он бы боролся за свою страну до последнего", — рассказал Гордон в комментарии "Радио Свобода" ( перевод ).





Среди прочего зашла речь и о недавно задержанных в Беларуси боевиках из российской частной военной компании "Вагнер". Большая их часть объявлена в Украине в розыск за участие в боях на Донбассе.





"Он сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зелёный свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые по белорусским законам сделают всё необходимое для того, чтобы виновных передать и России, и Украине", — рассказал журналист.





Журналист "Свободы" спросил Гордона, каким ему показалось состояние здоровья Лукашенко. Накануне во время выступления с посланием белорусскому народу и парламенту глава государства бесконечно вытирал пот.









"Выглядит очень хорошо. Очень хорошо разговаривает. Интервью было неожиданно резонансное, смелое, интересное. Он озвучил целый ряд сенсационных фактов. Рукопожатие у него сильное. Бодрый, хорошо выглядит. Он сказал, что переболел коронавирусом, перенёс на ногах. Мы дезинфицировали с ним несколько раз руки", — ответил Гордон.





По его словам, Лукашенко был очень энергичен и 2 часа 40 минут вёл диалог, причём эмоционально. "По моему мнению, он абсолютно здоров", — констатировал украинский журналист.





Интервью с Александром Лукашенко должно выйти в эфир вечером 6 августа.



