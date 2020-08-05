+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

«Стоп-загон»! Присылайте свидетельства принуждения на досрочное голосование

Что делать, если вас угрожают уволить с работы или лишить общежития?

«Стоп-загон»! Присылайте свидетельства принуждения на досрочное голосование
Во время нескольких дней досрочного голосования, часть избирателей, в основном студентов, военнослужащих и работников государственных учреждений, вынуждают голосовать заранее, что является грубым нарушением Избирательного кодекса, пишеткампания «Правозащитники за свободные выборы».

Правозащитники напоминают, что только избиратель имеет право самостоятельно решать, за кого, каким образом голосовать и в любой удобный для него день.


При отказе идти на избирательный участок досрочно никто не имеет права отчислить с учебы, либо лишить общежития, уволить с работы или угрожать другими последствиями.

Если вы или ваши знакомые, столкнулись с подобными проявлениями — обязательно сообщайте о таких фактах правозащитникам. Не забывайте прикладывать видео, аудио и фотосвидетельства «загонов».

Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» создали специальную и удобную форму, куда можно присылать свидетельства принудительного голосования.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары
Игорь Драко
Лузеры, снимайтесь в пользу Светы! Иначе вам конец


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]