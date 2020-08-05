Во время нескольких дней досрочного голосования, часть избирателей, в основном студентов, военнослужащих и работников государственных учреждений, вынуждают голосовать заранее, что является грубым нарушением Избирательного кодекса, пишет кампания «Правозащитники за свободные выборы».





Правозащитники напоминают, что только избиратель имеет право самостоятельно решать, за кого, каким образом голосовать и в любой удобный для него день.









При отказе идти на избирательный участок досрочно никто не имеет права отчислить с учебы, либо лишить общежития, уволить с работы или угрожать другими последствиями.





Если вы или ваши знакомые, столкнулись с подобными проявлениями — обязательно сообщайте о таких фактах правозащитникам. Не забывайте прикладывать видео, аудио и фотосвидетельства «загонов».







