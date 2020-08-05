Вечером 5 августа Мингорисполком отказался дать разрешение на избирательный митинг Светланы Тихановской. Встреча кандидата в президенты с избирателями была запланирована на вечер 6 августа в парке Дружбы народов — одном из немногих мест в Минске, где разрешено устраивать избирательные митинги и пикеты.





Предыдущий митинг Тихановской в парке Дружбы народов собрал десятки тысяч человек. Власти приняли свои меры. Несколько дней назад стало известно, что всю неделю по вечерам в парке будут проводиться вечера классической музыки. А на 6 августа назначено празднование Дня железнодорожных войск.





"Надеемся, ничего не прорвёт": Тихановская не отменяет минский митинг 6 августа

"Мероприятие будет проводиться на основании решения государственного органа — Плана городских культурных мероприятий Минского горисполкома и в соответствии с предложением Министерства обороны Республики Беларусь.





В этой связи проведение вами или вашими доверенными лицами, другими гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в парке Дружбы народов в г. Минске не представляется возможным", — говорится в ответе, который подписал заместитель председателя Мингорисполкома Артём Цуран.









Последние дни власти срывают встречи Тихановской с избирателями в разных городах страны. На вечер 6 августа минские власти заняли мероприятиями все шесть площадок, выделенных для избирательной агитации.





Ответ Мингорисполкома Светлане Тихановской



