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Мингорисполком не оставил ни одного шанса: проведение митинга Светланы Тихановской 6 августа "не представляется возможным"

Вечером 5 августа Мингорисполком отказался дать разрешение на избирательный митинг Светланы Тихановской.

Мингорисполком не оставил ни одного шанса: проведение митинга Светланы Тихановской 6 августа "не представляется возможным"
Митинг в поддержку Светланы Тихановской в парке Дружбы народов
Вечером 5 августа Мингорисполком отказался дать разрешение на избирательный митинг Светланы Тихановской. Встреча кандидата в президенты с избирателями была запланирована на вечер 6 августа в парке Дружбы народов — одном из немногих мест в Минске, где разрешено устраивать избирательные митинги и пикеты. 

Предыдущий митинг Тихановской в парке Дружбы народов собрал десятки тысяч человек. Власти приняли свои меры. Несколько дней назад стало известно, что всю неделю по вечерам в парке будут проводиться вечера классической музыки. А на 6 августа назначено празднование Дня железнодорожных войск.

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"Мероприятие будет проводиться на основании решения государственного органа — Плана городских культурных мероприятий Минского горисполкома и в соответствии с предложением Министерства обороны Республики Беларусь. 

В этой связи проведение вами или вашими доверенными лицами, другими гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в парке Дружбы народов в г. Минске не представляется возможным", — говорится в ответе, который подписал заместитель председателя Мингорисполкома Артём Цуран. 

Снимок документа появился в нескольких Telegram-каналах, пишет euroradio.fm Однако в штабе Тихановской заявляют, что такого ответа пока не получали.

Последние дни власти срывают встречи Тихановской с избирателями в разных городах страны. На вечер 6 августа минские власти заняли мероприятиями все шесть площадок, выделенных для избирательной агитации.

Ответ Мингорисполкома Светлане Тихановской
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