Анна Северинец просит Валерия Цепкало отказаться от призывов к Путину

Уважаемый Валерий Вильямович! Обращаюсь к вам как гражданка Республики Беларусь, как учительница, как культурный деятель, наконец как человек, который поставил свою подпись в вашу поддержку, так же как я оставляла свои подписи в поддержку Виктора Бабарико и Светланы Тихановской.





Мы все как граждане имеем право на личные убеждения, свои собственные приоритеты и склонности, свои представления о возможном и невозможном. Но когда человек становится политиком и берет на себя ответственность говорить не от своего имени, а от имени народа своей страны, он в любом случае должен учитывать интересы не свои, а — той части народа, которую он представляет.









Пока вы были одним из претендентов в кандидаты, цена ваших высказываний была одной. Теперь, когда вы являетесь представителем Объединенного штаба, цена эта совсем другая. Гораздо выше.





Я имею в виду ваши обращения к президенту России Владимиру Путину. От осторожных и дипломатически выдержанных обращений о «неподдержке режима» и «непризнании выборов» вы постепенно переходите к обращениям, которые я воспринимаю как призыв к вмешательству во внутренние дела нашей страны. Вы просите режим Путина осудить антироссийскую риторику белорусских властей и стремление поссорить «братские народы».





Я хочу напомнить вам, что риторическая фигура «братский народ» — одна из самых опасных риторических фигур в белорусской (и не только белорусской) политике.





Полоцк





Под эгидой этого братства была трижды поделена Речь Посполитая, на несколько сотен лет запрещены белорусская письменность и образование, заново рожденная в 1918 году белорусская государственность была превращена в декорацию, оплаченную кровью лучших сыновей нашей страны. Я хочу напомнить вам о полоцкой Софии, взорванной Петром Первым, о кровавой резне Ивана Грозного, когда на наших землях погибли сотни тысяч местных людей, о расстреле 29 октября 1937 года, когда за одну ночь с санкции Москвы были убиты более 100 белорусских общественных деятелей, ученых, писателей, журналистов. Это были не просто сталинские репрессии. Это были московские репрессии против национальных элит бывшей империи. Это было принуждение к тому братству, к которому вы сейчас апеллируете.





Да, мы всегда будем соседом России. Да, мы должны поддерживать добрососедские отношения. Да, мы должны иметь экономические договоренности. Да, культурные связи с российским народом, если они будут вестись в адекватном направлении, могут быть для нас обогащающими.





Но политическая самостоятельность государственных деятелей, отсутствие политических договоренностей с диктаторской властью другой страны — это неотъемлемое правило белорусской политической гигиены. Нынешняя власть в России, сама диктаторская, не союзник нам в нашей борьбе.





Я хочу напомнить вам судьбу трех сильных национальных политиков 20-х годов прошлого века. В исканиях для своей страны государственности, политической самостоятельности и национального будущего они пошли на союз с большевистской Москвой, ожидая видеть в новой советской власти силу, поддержку людей и социальную правду.





Я имею в виду наших национал-коммунистов Александра Червякова, Николая Голодеда и Язэпа Адамовича, которые много всего сделали для Беларуси, для укрепления ее экономики, культуры, национального сознания — и при этом были здесь проводниками советского братства.





В 1937 году Червяков покончил жизнь самоубийством в перерыве партийного съезда, на котором он понял, что на него начинается сильное давление из Москвы. Николай Голодед выбросился из окна кабинета во время допроса органами НКВД. Язэп Адамович застрелился в поезде, который вез его с Дальнего Востока в Москву «на ковер».





История, которая разворачивается у нас на глазах, свидетельствует о том же: никакой политический союз с Россией не будет полезным и конструктивным ни для страны, ни для политика. Посмотрите на нынешнего президента. Помог ему этот его двадцатилетний союз?









Как гражданка, как избирательница, как белоруска — считаю необходимым предостеречь вас от каких бы то ни было просьб политической помощи нашей стране от российского режима. Нам, белорусам, такой помощи не нужно.





У Беларуси свой собственный путь к свободе и независимости, свой внутренний потенциал, свое историческое упорство, с которым мы прорастаем через оккупации, империи, внутренние ссоры и недоразумения. Нас столько веков истребляют, вычерпывают из нас то ковшом, то чайной ложечкой веру в себя, в свои собственные силы, в свою страну. Но мы есть, и мы будем. Не провоцируйте нашу историю на очередной виток борьбы не только с внутренними проблемами, но и с внешними. Это всё уже было. И никогда не кончалось хорошо.





Перевод с бел. NN.by



