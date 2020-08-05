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Будущий посол США в Минске: Беларусь готова к развитию торговых и дипломатических отношений с Вашингтоном

Кандидат на пост посла США в Беларуси Джули Фишер во время рассмотрения ее кандидатуры в комитете сената по международным вопросам выразила обеспокоенность давлением на оппозицию, но в то же время сказала, что видит умеренные улучшения.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что белорусские власти продолжают задерживать оппозицию и давить на нее, ограничивать прессу, гражданское общество и определенные религиозные меньшинства", - сказала Фишер.

При этом, "несмотря на многочисленные инциденты в ходе нынешней избирательной кампании", США узрели тенденцию к "умеренным улучшениям" в обращении с политической оппозицией.

Фишер сказала, что Беларусь готова к развитию торговых и дипломатических отношений с Вашингтоном.


"После того как Россия незаконно присоединила Крым и стала подогревать войну в Донбассе, мы стали наблюдать признаки того, что в Беларуси хотят более тесных связей в том, что касается торговли и дипломатии", - заявила она.


Фишер считает, что Беларусь должна быть в состоянии свободно выбирать, с кем она хочет дружить.

"Беларусь не должна находиться в ситуации, когда ее безопасность и процветание зависят только от какой-то одной страны. И мы не просим белорусов выбирать между Западом и Востоком", - сказала она.

"Страны похожи на людей тем, что не выбирают соседей, зато - выбирают друзей", - добавила Фишер.
afn.by
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