"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что белорусские власти продолжают задерживать оппозицию и давить на нее, ограничивать прессу, гражданское общество и определенные религиозные меньшинства", - сказала Фишер.





При этом, "несмотря на многочисленные инциденты в ходе нынешней избирательной кампании", США узрели тенденцию к "умеренным улучшениям" в обращении с политической оппозицией.





Фишер сказала, что Беларусь готова к развитию торговых и дипломатических отношений с Вашингтоном.









"После того как Россия незаконно присоединила Крым и стала подогревать войну в Донбассе, мы стали наблюдать признаки того, что в Беларуси хотят более тесных связей в том, что касается торговли и дипломатии", - заявила она.









Фишер считает, что Беларусь должна быть в состоянии свободно выбирать, с кем она хочет дружить.





"Беларусь не должна находиться в ситуации, когда ее безопасность и процветание зависят только от какой-то одной страны. И мы не просим белорусов выбирать между Западом и Востоком", - сказала она.





"Страны похожи на людей тем, что не выбирают соседей, зато - выбирают друзей", - добавила Фишер.



