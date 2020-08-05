Математика от Ермошиной: как в Беларуси рисуются нужные результаты выборов
Исследователь Андрей Елисеев обнаружил в архивах Молодечно уникальные документы, свидетельствующие о фальсификации результатов выборов.
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По какой-то случайности в архивах Молодечно после президентских выборов 2010 года остались два варианта протокола по одному и тому же участку.
Посмотрите внимательно на цифры в этих протоколах
Если их сравнить, то у кандидатов в президенты Романчука и Некляева украли по 50 голосов, у Санникова - 100 голосов.
Голосовавших против всех оказалось в "итоговом" протоколе на 70 меньше, а недействительных бюллетеней — на 20 больше.
В итоге кандидат Лукашенко получил дополнительно 150 голосов.
И это только результаты на одном избирательном участке! А в Беларуси их в 2010 году было около 6,5 тысяч! Не сложно представить, сколько голосов примерно нарисовали Лукашенко, украв у других кандидатов в масштабах всей страны.
Кстати, в своем исследование, что касается вышеупомянутого протокола, Елисеев отмечает, что его черновой вариант выполнен другим почерком и содержит подписи членов комиссии, не совсем похожие на подписи финального протокола.
Полное исследование читайте здесь.
"Белорусский партизан"
18:03 05/08/2020
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