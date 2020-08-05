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Математика от Ермошиной: как в Беларуси рисуются нужные результаты выборов

Исследователь Андрей Елисеев обнаружил в архивах Молодечно уникальные документы, свидетельствующие о фальсификации результатов выборов.

Математика от Ермошиной: как в Беларуси рисуются нужные результаты выборов
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По какой-то случайности в архивах Молодечно после президентских выборов 2010 года остались два варианта протокола по одному и тому же участку. 

Посмотрите внимательно на цифры в этих протоколах

Если их сравнить, то у кандидатов в президенты Романчука и Некляева украли по 50 голосов, у Санникова - 100 голосов.

Голосовавших против всех оказалось в "итоговом" протоколе на 70 меньше, а недействительных бюллетеней — на 20 больше.

В итоге кандидат Лукашенко получил дополнительно 150 голосов.

И это только результаты на одном избирательном участке! А в Беларуси их в 2010 году было около 6,5 тысяч! Не сложно представить, сколько голосов примерно нарисовали Лукашенко, украв у других кандидатов в масштабах всей страны.

Кстати, в своем исследование, что касается вышеупомянутого протокола, Елисеев отмечает, что его черновой вариант выполнен другим почерком и содержит подписи членов комиссии, не совсем похожие на подписи финального протокола.

Полное исследование читайте здесь.
"Белорусский партизан"
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