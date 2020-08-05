Дмитрий Гурневич. Попытки режиссера трансляции перебить эти кадры вытирания мокрого лица привела к тому, что Лукашенко показывали минимально. Голос также свидетельствует не о лучшем состоянии. И внезапное исчезновение после выступления - тоже загадка. Как будто провалился сквозь пол. Раненых у нас, как известно, жалеют, и тональность выступления была именно такой: пожалейте, не предавайте, одумайтесь, комментирует послание президента парламенту журналист радио «Свобода»





Начало выступления писали, словно, авторы журнала ”Планета". Конспирология, заговоры, конфликты, войны. Ноль позитива, исключительно запугивание.





И оправдывание себя (когда говорил о коронавирусе). Старался быть мягким, чтобы не ляпнуть чего ненужного, но тон оправдания скрыть не удалось. Горечь его очевидна - он понимает, что сам выстрелил себе в колено риторикой про жирных и больных, про водку и трактор.





Лукашенко пытался шепнуть что-то на ушко каждой недовольной группе, чтобы те одумались. Трудно даже представить, кто поверит в такие обращения, если они подкреплены аргументом, что это он взрастил свободолюбивых молодых людей, которые сейчас против него.









Лукашенко старался держаться, чтобы не сорваться с бумажки. Почти удалось. Но упоминание о Мясниковиче, который видел расстрел последнего бандита-бизнесмена, или Шеймана, который с пистолетом ликвидировал подонков, останутся в анналах истории. Как и лицо Шеймана в шоке после слов Лукашенко.





Это было не обращение. "Закасать рукава и работать” - такой себе призыв после 26 лет. Попытка объединить вокруг себя людей, очертив врага в образе России, куда он сам, по его словам, полз на коленях четверть века, выглядит жалко.





Не прозвучало ни одного слова позитива, надежды, доказательства, что за ним план, идеи и возможности. Это было мольба окружения остаться при нем и не предавать.





Если бы это выступление было весной, как и планировалось, для Лукашенко было бы лучше.



