Эксперт: Темп досрочного голосования зашкаливает





"Ныне темп досрочного голосования по итогам первого дня — 4,98% — выше, чем на президентских выборах 2015 (4,49%) и парламентских 2019 года (4,69%).





В итоге в 2015-м досрочно проголосовало 36,05%, в 2019-м — 35,77%. Таким образом, можно предположить, что сейчас власти собираются догнать досрочку до 35-40%.





При этом и коалиция Тихановской, и другие кандидаты активно призывают голосовать именно 9 августа. Такой массированной агитации против досрочки раньше не было.





Но, как видим, на официальные показатели это мало влияет. Что, к слову, лишний раз подтверждает несостоятельность идей бойкота в нынешней белоруской ситуации.





Также можно предполагать, судя, в частности, по сообщениям госСМИ относительно рейтинга Александра Лукашенко (в неангажированность проводящих эти опросы трудно верить), что Центризбирком даст ему около 80% голосов. Плюс-минус пара процентных пунктов.





То есть в этом плане все до боли предсказуемо.





Но вот набор других факторов на этих выборах гораздо более непредсказуем, чем это было прежде.





Лукашенко, при том что он явно не в лучшей форме, четко дает понять, что готов удерживать власть любой ценой. Но сама цена на сегодня неизвестна" - пишет Класковский в своем Телеграме.









Заметим, что все альтернативные кандидаты призывают голосовать только 9 августа, поскольку, по данным правозащитников, основные фальсификации происходят именно во время досрочного голосования, когда урны на участках с вечера до утра находятся в открытом доступе для вбросов бюллетелей пачками.