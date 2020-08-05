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Медведев намекнул: попытка использовать Россию в предвыборных играх будет иметь печальные последствия

Кажется, Лукашенко, в попытке заработать баллы на антироссийской риторике перешел красную линию.

Медведев намекнул: попытка использовать Россию в предвыборных играх будет иметь печальные последствия
Если ранее в Москве предпочитали игнорировать его антироссийские выпады, то сейчас, похоже, терпение закончилось и у обитателей Кремля.

Сегодня зампред Совета безопасности РФ, бывший премьер-министр и лидер партии власти "Единой России" Дмитрий Медведев предостерег Минск от попыток создать из России образ врага и заявил, что это может иметь для Минска печальные последствия.

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в этом году в выборах разного уровня, он подчеркнул, что сегодня отношения Москвы с Минском, "союзное государство" и интеграция стали "мелкой разменной монетой" в ходе избирательной кампании в нашей стране.

"Причем, что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой достаточно несложной политической технологии – вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата.

А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно, разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально, и последствия этого будут печальные", - заявил Медведев, говоря о ситуации в Беларуси в преддверии выборов, передает РИА Новости.

Напомним, в Беларуси в конце июля задержали 33 гражданина России, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке теракта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов.


При этом белорусский Следственный комитет на следующий день после задержания связал "боевиков" с делом против оппозиционного политика Николая Статкевича и собиравшегося участвовать в выборах популярного блогера Сергея Тихановского, что аналитик Валерий Карбалевич уже назвал полным абсурдом.

По неофициальной информации, на днях Путин обсуждал с Лукашенко по телефону вопрос задержания "боевиков". Сообщается, что разговор шел на повышенных тонах - оба срывались на крик, и Путин угрожал вводом войск в Беларусь, если Лукашенко не отдаст задержанных россиян.
"Белорусский партизан"
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