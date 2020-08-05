



Наблюдателя от инициативы "Честные люди" Ивана Дубовика, задержанного 4 августа на участке для голосования №52 в Октябрьском районе Минска, суд наказал 10 сутками административного ареста.





Об этом " Весне " сообщила его мать. Суд Октябрьского района Минска обвинил его по арт. 23.4 КоАП в том, что он якобы оказывал сопротивление сотрудникам милиции на участке для голосования.





Участковая комиссия вызвала на наблюдателя милицию только за то, что он им вручал листовки "За честные выборы". На участок для разбирательства приехали сразу четыре сотрудника милиции.



После вынесения приговора Дубовика сразу отправили отбывать наказание.





Тем временем в Пинске, где власти в нарушение закона не дали провести агитационный пикет кандидату в президенты Светлане Тихановской, корреспондента «Медиа-Полесья» просто выставили с избирательного участка.





Евгений Николаевич пришёл 4 апреля на участок для голосования №11 в Дом культуры ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», предоставил удостоверение журналиста, попросил внести запись в журнал для регистрастрации. Журналист намеревался сделать репортаж о начале досрочного голосования.





Однако члены комиссии повели себя агрессивно. Одному из них не понравилось удостоверение представителя сетевого СМИ и он, в буквальном смысле, вытолкал корреспондента из помещения для голосования.









Но Евгений Николаевич вернулся и пожаловался дежурному милиционеру на действия официального лица. Тот никаким образом не отреагировал. Члены комиссии не обозначены бейджами, назвать фамилии журналисту отказались. Председателем комиссии здесь, по информации горисполкома, является Николай Трушко.





Корреспонденты издания сходили еще на три участка.





Итог: комиссии не препятствовали работе лишь на двух из четырех участков.