Торг начался: Зеленский просит Лукашенко отдать Украине "боевиков Вагнера"
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Беларуси Александром Лукашенко обсудил задержание 33 россиян, которых власти в Минске считают бойцами ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщается на сайте украинского президента.
«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы.
В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что, по словам Лукашенко, правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной.
После задержания россиян власти Беларуси попросили Украину проверить, причастны ли бойцы ЧВК «Вагнер» к преступлениям на украинской территории. В Совете национальной безопасности и обороны Украины говорили, что предложат выдать задержанных россиян Киеву.
После задержания россиян в Беларуси писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных оказались «двое или трое» бывших бойцов его батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
«Новая газета» сообщала, что как минимум трое задержанных воевали в Донбассе, еще семеро — в Сирии, передает meduza.io
Ранее сообщалось, что Украина отправила в Беларусь запрос на экстрадицию 28 из 33 задержанных.
Не исключено, что многие из них, если они воевали на Донбассе на стороне сепаратистов, позже могли получить российское гражданство.
Тем временем, по неофициальной информации, на днях Путин также обсуждал с Лукашенко по телефону вопрос задержания российских "боевиков". Сообщается, что разговор шел на повышенных тонах - оба срывались на крик, и Путин угрожал вводом войск в Беларусь, если Лукашенко не отдаст задержанных россиян.
"Белорусский партизан"
14:47 05/08/2020
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