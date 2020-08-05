Об этом сообщается на сайте украинского президента.





«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы.





В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что, по словам Лукашенко, правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной.





После задержания россиян власти Беларуси попросили Украину проверить, причастны ли бойцы ЧВК «Вагнер» к преступлениям на украинской территории. В Совете национальной безопасности и обороны Украины говорили, что предложат выдать задержанных россиян Киеву.





После задержания россиян в Беларуси писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных оказались «двое или трое» бывших бойцов его батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.





«Новая газета» сообщала, что как минимум трое задержанных воевали в Донбассе, еще семеро — в Сирии, передает meduza.io





Ранее сообщалось, что Украина отправила в Беларусь запрос на экстрадицию 28 из 33 задержанных.





Не исключено, что многие из них, если они воевали на Донбассе на стороне сепаратистов, позже могли получить российское гражданство.



