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Митинг будет. Тихановская не отказывается от мероприятия на Бангалор

Кандидат в президенты Светлана Тихановская не будет отказываться от проведения агитационного митинга в парке Дружбы народов 6 августа, несмотря на мероприятие, которое в это же время в парке будет проводить администрация Советского района.

Митинг будет. Тихановская не отказывается от мероприятия на Бангалор
Напомним, 3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов, с 17.00 до 21.30, "праздничное" мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск: в парке выступят почетный караул, военный оркестр, передает tut.by

Еще там будет выставка военной техники, специальные призы от Минобороны и выступление Александра Солодухи. В это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

4 августа доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на решение города проводить на площадках, выделенных для предвыборной агитации, праздничные и городские мероприятия. 


Кроме того, Ковалькова, передавая жалобу, попросила Мингорисполком пригласить ее на встречу, чтобы решить вопрос проведения агитационных митингов.

Ни ответа на жалобу, ни приглашения в Мингорисполком на переговоры штаб Тихановской так и не получил.

— Никакого письма от властей о том, что мы не можем проводить митинг 6 августа в парке Дружбы народов, ни Светлана, ни я не получали. Мы подали вчера жалобу в Мингорисполком, но ответа и реакции нет до сих пор, поэтому мы двигаемся по своему плану: митинг в парке Дружбы народов будет, — говорит доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

Принцип подачи заявки от кандидата в президенты во время избирательной кампании уведомительный: кандидат просто уведомляет Мингорисполком о дате, времени и месте проведения митинга на разрешенных городом площадках. 


Тихановская в день регистрации ее кандидатом еще 14 июля уведомила городские власти, что 6 и 8 августа, с 8.00 до 22.00, будет проводить в парке Дружбы народов агитационные митинги.
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