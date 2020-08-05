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Задержан один из руководителей инициативы ”Честные люди"

Правозащитникам стало известно, что четвертого августа был задержан один из руководителей инициативы “Честные люди” Илья Шапотковский.


По предварительной информации, его задерживали сотрудники Департамента финансовых расследований в рамках дела "Белгазпромбанка", сообщает правозащитный центр «Весна».

Илья Шапотковский был хорошим знакомым Виктора Бабарико. С первых дней существования штаба Бабарико он принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей. После отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на пост президента Илья активно участвовал в работе инициативы "Честные люди".

Также в тот день на допрос в ДФР возили директора ООО "Хайв Проджект"(MolaMola и Ulej.by) Алину Лисакович. После допроса ее отпустили, но забрали мобильный телефон. У Ильи Шапотковского допрос проходит пятого августа.

Напомним, что 18 июня были задержаны выдвиженец в кандидаты в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, который также руководил предвыборным штабом Виктора. Оба находятся в СИЗО КГБ, им предъявлены обвинения.

Виктор и Эдуард Бабарико, а также задержанные члены его инициативной группы Светлана Купреева, Владимир Дударев, Елена Карагачева и Дмитрий Карако признаны политическими заключенными.
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