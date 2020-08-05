Задержан один из руководителей инициативы ”Честные люди"





По предварительной информации, его задерживали сотрудники Департамента финансовых расследований в рамках дела "Белгазпромбанка", сообщает правозащитный центр «Весна».





Илья Шапотковский был хорошим знакомым Виктора Бабарико. С первых дней существования штаба Бабарико он принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей. После отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на пост президента Илья активно участвовал в работе инициативы "Честные люди".





Также в тот день на допрос в ДФР возили директора ООО "Хайв Проджект"(MolaMola и Ulej.by) Алину Лисакович. После допроса ее отпустили, но забрали мобильный телефон. У Ильи Шапотковского допрос проходит пятого августа.





Напомним, что 18 июня были задержаны выдвиженец в кандидаты в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, который также руководил предвыборным штабом Виктора. Оба находятся в СИЗО КГБ, им предъявлены обвинения.





Виктор и Эдуард Бабарико, а также задержанные члены его инициативной группы Светлана Купреева, Владимир Дударев, Елена Карагачева и Дмитрий Карако признаны политическими заключенными.