Бесплатный сыр только в мышеловке: в Калинковичах горожан заманивают на досрочное голосование "подарками"
В Калинковичах на избирательном участке № 7, который расположен в кинотеатре «Знамя», горожан заманивают на досрочное голосование пригласительными билетами.
Каждому пришедшему оставить свой голос с 4 по 8 августа обещают билет на батут, в 5D или детскую игровую комнату. Фото объявления появилось в Telegram-канале «Реальная Беларусь».
«Пригласительный выдается вместе с бюллетенем каждому избирателю лично», — говорится в сообщении.
Источник: gomel.today
12:49 05/08/2020
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