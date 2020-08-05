Лукашенко: уйти нельзя остаться

Послание президента Беларуси Александра Лукашенко парламенту во вторник, 4 августа, было необычным - в необычное время, в необычном месте, перед необычной аудиторией, пишет Немецкая волна.





Оно длилось полтора часа и впервые за речью не последовала сессия ответов на вопросы парламентариев. Зато за спиной Лукашенко на огромном экране шло мультимедийное сопровождение: военная техника на учениях, врачи в чумных костюмах…









Другие считают, что для своего возраста президент неплохо держался. Операторы, правда, старались быстро переключать камеры, когда Лукашенко вытирал пот, редко выводили его на экран крупным планом и не показали, как он шел к трибуне.





Предвыборное послание

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич считает, что послание, с которым Лукашенко выступал непосредственно перед стартом избирательной кампании, было ориентировано именно на нее.





"Это был ответ на текущие вызовы, поэтому большое внимание президент уделил критике своих оппонентов, старался показать, что власть сильна и сдавать свои позиции не собирается", - сказал независимый политолог в интервью DW.





Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский, в свою очередь, заметил, что Лукашенко сделал "акцент на гибридном характере вмешательства в избирательную кампанию извне", заявил, что "речи объединенному штабу (Светланы Тихановской - Ред.) пишут за границей".





"Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", - сказал Лукашенко в послании и пообещал, что страну им не отдаст.





Анонсирована политическая реформа

Лукашенко резко критиковал, правда, не называя имен, своих оппонентов, которые требуют "рэформы і перамены". Эти два слова он произнес подчеркнуто по-белорусски. Так он обычно обращается к белорусскоязычной оппозиции, но сейчас ее представители в президентской кампании не участвуют.





Так что Лукашенко явно говорит об инициативе находящегося в СИЗО КГБ претендента в президенты Виктора Бабарико, который предложил провести конституционный референдум и вернуть разделение властей, как это было предусмотрено прежней конституцией Беларуси.





"Вернуть конституцию 1994 года - это подарок криминалу и криминальному бизнесу, - заявил Лукашенко. - Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы "распилить", порезать госсобственность, государственные предприятия и "прихватизировать", как раньше говорили, их, ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял, стоит всегда и стоять будет".





При этом Лукашенко, правда, заверил, что "если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного закона". Андрей Казакевич считает, что президент говорит о политической реформе, и это, по его оценке, "правильный ход".





"Необходимо действительно начинать и как можно быстрее политическую реформу с изменения конституции, - поясняет директор института "Политическая сфера". - Транзит власти, о котором все сейчас серьезно задумались, в том числе, сам президент, требует создания каких-то институтов".





Правда, отмечает политолог, президент не сказал, каким ему видится перераспределение полномочий между ветвями власти.





Петр Петровский считает, что у руководства страны есть понимание необходимости усилить другие ветви власти и перейти на смешанную систему формирования парламента, когда половина депутатов избирается по партийным спискам.





"Поэтому в ближайший период - в 2021-2022 годы - у нас будет активная конституционная реформа, которая уже не первый год анонсируется президентом", - убежден аналитик "Белой Руси".





Из братьев - в партнеры

Говоря об отношениях с восточным соседом, Лукашенко заявил, что "Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России". При этом он с сожалением отметил, что Россия "братские отношения с нами поменяла на партнерские", хотя "по-настоящему близких" союзников у нее не осталось.





Упомянул Лукашенко и инцидент с задержанием, как было объявлено, российских боевиков из ЧВК Вагнера, заявив, что "эти люди были направлены специально в Беларусь".





Лукашенко потребовал от российского МИД - "прекратите врать", поскольку задержанные, мол, "рассказали все". "Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг", - добавил президент.





Официальные источники, однако, такую информацию пока никак не комментируют.