Белорусские правозащитники заявляют, что избирательный процесс в стране непрозрачный и недоступен для независимого наблюдения.





"Введение ЦИКом квоты наблюдателей на избирательных участках сделало избирательный процесс совершенно недоступным для независимого наблюдения и непрозрачным. Это нарушение одного из основных принципов демократических выборов - принципа гласности", - говорится в отчете наблюдателей кампании "Правозащитники за свободные выборы".





Там подчеркнули, что ограничение числа наблюдателей на участках не было направлено на предотвращение пандемии коронавируса (многие члены УИК и проправительственные наблюдатели не следуют рекомендациям министерства здравоохранения), а призвано остановить независимый мониторинг.





Как отметили правозащитники, согласно данным ЦИК на 3 августа в стране было аккредитовано 48,6 тыс. наблюдателей, из них 47,7 тыс. - на участках для голосования.





При этом 68% аккредитованных наблюдателей выдвинуты от общественных объединений, большая часть которых (86,4%) представлены крупнейшими провластными организациями - БРСМ, "Белая Русь", Союз женщин, Союз ветеранов, профсоюзы, входящие в ФПБ, Белорусский фонд мира.





Непосредственно "Правозащитники за свободные выборы" выдвинули 618 наблюдателей на участки для голосования, из которых было аккредитовано 93%. Абсолютное большинство наблюдателей (94,5%) не попали в квоты наблюдателей, потому что были аккредитованы позже провластных наблюдателей.





Лишь 34 наблюдателя от "Правозащитников за свободные выборы" включены в графики наблюдения УИК, но только на время, которое не охватывает весь период голосования, и только 2 наблюдателя смогут это делать весь период выборов и подсчета голосов.









Как напоминает Интерфакс , ранее ЦИК Беларуси принял решение уменьшить число наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, но не более 50% от числа членов комиссии, во время досрочного голосования - до трех. Такое решение ЦИК объяснил противоэпидемическими мерами на фоне пандемии COVID-19.





На избирательных участках массово задерживать независимых наблюдателей