Правозащитники: процесс выборов недоступен для независимого наблюдения, на участках массово задерживают наблюдателей
Ограничение числа наблюдателей на участках не было направлено на предотвращение пандемии коронавируса, а призвано остановить независимый мониторинг, заявляют правозащитники.
Белорусские правозащитники заявляют, что избирательный процесс в стране непрозрачный и недоступен для независимого наблюдения.
"Введение ЦИКом квоты наблюдателей на избирательных участках сделало избирательный процесс совершенно недоступным для независимого наблюдения и непрозрачным. Это нарушение одного из основных принципов демократических выборов - принципа гласности", - говорится в отчете наблюдателей кампании "Правозащитники за свободные выборы".
Там подчеркнули, что ограничение числа наблюдателей на участках не было направлено на предотвращение пандемии коронавируса (многие члены УИК и проправительственные наблюдатели не следуют рекомендациям министерства здравоохранения), а призвано остановить независимый мониторинг.
Как отметили правозащитники, согласно данным ЦИК на 3 августа в стране было аккредитовано 48,6 тыс. наблюдателей, из них 47,7 тыс. - на участках для голосования.
При этом 68% аккредитованных наблюдателей выдвинуты от общественных объединений, большая часть которых (86,4%) представлены крупнейшими провластными организациями - БРСМ, "Белая Русь", Союз женщин, Союз ветеранов, профсоюзы, входящие в ФПБ, Белорусский фонд мира.
Непосредственно "Правозащитники за свободные выборы" выдвинули 618 наблюдателей на участки для голосования, из которых было аккредитовано 93%. Абсолютное большинство наблюдателей (94,5%) не попали в квоты наблюдателей, потому что были аккредитованы позже провластных наблюдателей.
Лишь 34 наблюдателя от "Правозащитников за свободные выборы" включены в графики наблюдения УИК, но только на время, которое не охватывает весь период голосования, и только 2 наблюдателя смогут это делать весь период выборов и подсчета голосов.
Как напоминает Интерфакс, ранее ЦИК Беларуси принял решение уменьшить число наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, но не более 50% от числа членов комиссии, во время досрочного голосования - до трех. Такое решение ЦИК объяснил противоэпидемическими мерами на фоне пандемии COVID-19.
На избирательных участках массово задерживать независимых наблюдателей
Кампании "Правозащитники за свободные выборы" продолжают сообщать, что участковые комиссии вызывают на независимых наблюдателей милицию за то, что они якобы своим наблюдением мешают работе комиссии.
На некоторых участках наблюдателей под разными предлогами, в том числе с угрозой применения силы со стороны милиции, лишают возможности находиться непосредственно в помещении, а также следить за ходом досрочного голосования.
В Минске 5 августа на участке для голосования №64 Заводского района задержана независимая наблюдательница Инна Добротвор. Ее без объяснений причин не допустили в помещение школы, где находился участок для голосования, где она была аккредитована наблюдательницей.
Когда она стала возмущаться, то на нее вызвали милицию за то, что она якобы мешает работе комиссии. Сотрудники милиции ее увезли в РУВД Заводского района для составления протокола. Но там установили личность Инны Добротвор и отпустили.
С 35-го участка для голосования Московского района сотрудники милиции забрали независимую наблюдательницу Наталью Маньковскую. Ее увезли в Московский РУВД для "профилактической беседы".
На участке №20 в г. п. Смиловичи Червенского района задержали наблюдателя Ярослава Недосекина. Его увезли в Червенский РУВД. Он был в списках наблюдателей, но председатель комиссии сказал ему, что список изменили и он не может наблюдать. Наблюдатель сказал, что будет продолжать наблюдение, но на него вызвали милицию.
Как сообщает наблюдательница из Витебска Ирина Третьякова, в среднюю школу №25 города члены участковой комиссии вызвали милицию. Было задержано четыре наблюдателя.
На участке №12 были задержаны Андрей Кешанюк и Галина Могучая. До этого председательница комиссии разрешила наблюдателям находиться в коридоре возле участка, однако директорка школы высказалась против такого решения.
На наблюдателей составляют протоколы по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Андрея Кешенюка, Галину Могучую, а также еще двоих наблюдателей с участков №13 и №14 увезли в РОВД Первомайского района Витебска.
В первый день досрочного голосования, 4 августа, известно, что были задержаны минимум три независимых наблюдателя. Сотрудники милиции задержали в Минске наблюдателей Ивана Дубовика и Олега Гиргенсона.
На Дубовика составили протокол по ст. 23.4 КоАП якобы за сопротивление сотрудникам милиции на участке для голосования. Ночь он провел в отделении милиции. 5 августа над ним ожидается суд.
В отношении могилевчанина Андрея Застрелова милиция проводит проверку по поводу заявления председателя участковой комиссии якобы за ”препятствие работе комиссии".
"Белорусский партизан"
12:16 05/08/2020
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