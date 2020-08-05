Лукашенко приказал своим чиновникам устроить на выборах праздник с буфетами и концертами.





“Прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции, может быть, и советской традиции, мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике», — заявил Лукашенко.





В то же время, он приказал чиновникам "защитить своих людей".





«Я уже сегодня касался этого вопроса. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий, и не только руководители, вообще пришедшие на избирательный участок, предъявили к нам потом какие-то претензии, что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования. Прошу, обратите на это самое серьезное внимание», — заявил президент.





«Наших людей нужно защитить. Угрозы, оскорбления, насилие должны пресекаться на корню», — сказал Лукашенко.