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Тихановская попросила Меркель призвать Лукашенко к честным выборам

В интервью немецкой газете Bild Светлана Тихановская рассказала о требованиях своего штаба, безопасности детей и решении участвовать в выборах президента вместо мужа.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская попросила канцлера Германии Ангелу Меркель связаться с главой белорусского государства Александром Лукашенко и передать ему ее слова. Эту просьбу супруга популярного блогера Сергея Тихановского высказала в интервью газете Bild, которое та опубликовала на своем сайте во вторник, 4 августа.

«Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим — это честные выборы. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», — обратилась Тихановская к главе германского правительства.

Собеседница издания призналась, что боится, поскольку видит, что белорусский лидер «готов сделать, чтобы остаться у власти». Она добавила, что страх стал ее «постоянным спутником». Светлана Тихановская рассказала, что как только объявила, что будет баллотироваться вместо мужа, находившегося в тот момент в СИЗО, ей раздался анонимный звонок. Неизвестный предупредил, что «если она не отзовет свою кандидатуру, ее посадят в тюрьму, а ее дети попадут в детский дом». Она добавила, что после этого разговора немедленно переправила детей «в безопасное место за границей».

По словам Тихановской, недавно обо всей этой ситуации узнал ее 10-летний сын, до этого она говорила ребенку, что его отец — в командировке. «Он позвонил мне и сказал: «Мама, я боюсь за тебя». Она добавила, что эти слова сделали ее сильнее: «Я не хочу жить в стране, где мое решение быть кандидатом ставит под угрозу моих детей». В интервью германскому изданию Светлана Тихановская также посетовала на тяжелую экономическую обстановку в стране и обвинила Лукашено в коррупции, передает Немецкая волна.
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