Вирусы у нас не летают. Но помогают власти на выборах

Беларусь приняла решение не приглашать наблюдателей из ЦИКов других стран по соображениям эпидемиологической безопасности, сказала глава ЦИК Беларуси Лилия Ермошина.





"Мы не приглашали ни один ЦИК ни из одной страны. Это было было связано с там что мы не можем обеспечить своим коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса", - сообщила Ермошина в среду Sputnik





По ее словам, во-первых, в Беларуси нет эпидемиологического карантина, а во-вторых - состав белорусского ЦИК очень маленький.





"Создать специальные условия с дистанцированием, с отдельными машинами и на каждую делегацию, ведь они же (наблюдатели - Sputnik) ездят все в одном автобусе, с расселением, мы просто не можем", - сказала Ермошина.





Глав ЦИК пояснила, что именно потому что "мы физически не можем выполнить эти организационные условия, мы не приглашали ни одну центральную избирательную комиссию наблюдать за выборами в этом году".





"Всех наблюдателей приглашал МИД - две миссии. И все", - сказал Ермошина.









Накануне председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком РФ не получал приглашения участвовать в выборах президента Беларуси, а российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ, также не имеют возможности приехать из-за того, что организация получила приглашение слишком поздно.





Представителей ЦИК России также не будет в составе миссии СНГ по причине "специфического отношения" властей Беларуси к эпидемиологической ситуации.





Памфилова отметила, что в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями о сотрудничестве от 1998 года обычно белорусские коллеги приглашения в Центризбирком России направляли заранее, однако в этом году такого не произошло.