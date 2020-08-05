Под музыку Вагнера

Заложники — капитал для обмена. Мартын Лацис





Триумфальное шествие по стране агитационной кампании Светланы Тихановской вызывает все большую тревогу у команды А. Лукашенко. Поэтому действующему президенту приходится на ходу предпринимать какие-то нестандартные, асимметричные, экстраординарные меры по нейтрализации соперника, становящегося все более опасным.





Обычно перед президентскими выборами или угрозой массовых протестов власти «находили» склады оружия, каких-то «боевиков», «террористов», которые, якобы, собирались устроить кровавую заварушку, и пр. Что-то подобное надо было ждать и теперь.





И тут А. Лукашенко помогло божественное провидение. Можно сказать, подарок судьбы. В ночь на 29 июля белорусские силовики задержали 33 сотрудника скандально известной российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. «33 богатыря», как со стебом пишут СМИ РФ. В нужный момент и в нужном месте. Будто рояль в кустах. Как модно сейчас говорить, «пожар в борделе во время наводнения».





Если бы вагнеровцев не было, их пришлось бы придумывать.





Важно обратить внимание на такое примечательное, даже пикантное обстоятельство. 24 июля во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке А. Лукашенко высказал предположение, что для организации майдана людей «подтянут со стороны».





По его словам, «это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».





И надо же было такому случиться, что их обнаружили и задержали буквально через четыре дня. Давно замечено, что Лукашенко часто озвучивает свои секретные планы, фактически анонсируя их.





Сразу же после задержания, еще до начала следственных действий, допросов, власти объявили, что боевики ЧВК Вагнера прибыли в Беларусь, чтобы учинить архизлодейство, а именно: «дестабилизировать ситуацию во время избирательной кампании». 30 июля Следственный комитет поспешил сообщить, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков».





Вопрос, откуда здесь взялись вагнеровцы и с какой целью, остается открытым. Наиболее правдоподобной является версия, что Беларусь используется этой ЧВК для транзита в другие страны.





Но если исходить из официальной версии властей, что бойцы ЧВК приехали сюда, чтобы учинить здесь госпереворот, и фактически началась гибридная война России против Беларуси по украинскому сценарию, то белорусское руководство ведет себя довольно странно.





Между его заявлениями и действиями лежит целая пропасть. Если действительно возникла реальная угроза со стороны РФ, то власти должны бы были ввести режим чрезвычайного положения, немедленно закрыть белорусско-российскую границу, осуществить жесткий дипломатический демарш в адрес Москвы (отзыв посла и пр.).





Но ничего этого не сделано.





Судя по всему, никто не ищет около 170 российских боевиков, которые, согласно официальной версии, тайно проникли на территорию Беларуси. Противников А. Лукашенко, блогеров, доверенных лиц Светланы Тихановской милиция регулярно задерживает, а вот бойцов ЧВК почему-то нет.





И риторика А. Лукашенко в этой связи какая-то удивительно мягкая. 29 июля он предложил обратиться к российскому руководству, чтобы выяснить, почему эти люди приехали в Беларусь: «Если виновны, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну». То есть виноваты ли задержанные боевики, до сих пор непонятно.





Иначе говоря, белорусское политическое руководство само не верит в ту версию, которую оно запустило в информационное пространство. Судя по всему, все это громкое дело собираются спустить на тормозах, а задержанных россиян использовать в качестве заложников для очередного торга с Москвой.





Зато всю эту историю с ЧВК власти активно используют для решения внутриполитических задач, нейтрализации протестных интенций, контроля над политическими оппонентами А. Лукашенко.





Прежде всего, все эти рассказы о страшных подрывниках и снайперах из РФ призваны запугать общество и предотвратить массовые протесты 9—10 августа.





Следственный комитет Беларуси поспешил сообщить, что 33 россиянина проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем (по статье «организация массовых беспорядков»).





Никого не смущает вся абсурдность этой версии. Чтобы известный националист Микола Статкевич, который много раз организовывал акции протеста против российской угрозы и интеграции с РФ, теперь, сидя за решеткой, вступил в союз с российскими «зелеными человечками»? Это каким же уровнем, извините за выражение, «креативности» нужно обладать!





Как и следовало ожидать, власти использовали эту историю с боевиками Вагнера, чтобы создать дополнительные препятствия для агитационной кампании Светланы Тихановской.





Все оказалось очень банально и предсказуемо. Власти испугались массовых митингов Тихановской и решили сбить эту волну. Теперь стали применяться меры по усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий. Они огораживаются, людей проверяют, выстраиваются длинные очереди.





Люди приходят на праздник, а попадают на шмон. Таким примитивным способом пытаются охладить протестный энтузиазм.





Иначе говоря, проблема угрозы правящему режиму подменяется проблемой угрозы национальной безопасности.





Особая тема — это реакция России на этот скандал. Она удивительно сдержанная, спокойная. Точно так же Москва отреагировала на захват белорусскими властями российского «Белгазпромбанка». Если бы такое произошло с российским банком или российскими гражданами в любой другой стране, то Кремль метал бы громы и молнии, ввел бы санкции и пр.





Почему же в отношении Беларуси Москва ведет себя так индифферентно?





Видимо, Кремль прекрасно понимает, что А. Лукашенко принимает все эти меры исключительно по внутриполитическим причинам, предвыборным мотивам, чтобы сохранить власть. И Москва своим молчанием мягко подыгрывает ему.





Ведь российское руководство заинтересовано в сохранении статус-кво в Беларуси. Ибо любые перемены — это риск неопределенности. Кремль совсем не заинтересован в победе «цветной революции» в Беларуси. Ведь это может быть плохим примером для самой России.





Сейчас в среде политизированной публики довольно популярна версия, что история с ЧВК Вагнера может быть использована А. Лукашенко для введения чрезвычайного положения, отмены, переноса выборов.





Версия очень сомнительная. Ибо это невыгодно власти. Представьте, например, что выборы откладываются на год. И весь год страна будет в наэлектризованном, политизированном, напряженном, подвешенном положении. Это как жить на пороховой бочке.





Наоборот, А.Лукашенко не может дождаться окончания этой «вакханалии», хочет, чтобы выборы быстрее завершились с нужным ему результатом, страна успокоилась на пять лет, до следующих выборов, и все вернулось на круги своя, к «стабильности».