«Кровавая рвота»: СМИ сообщили об ухудшении здоровья премьера Японии





По данным журнала Flash, у премьера была кровавая рвота.





В пользу этой версии говорит и то, что политик отказался от присутствия на заседаниях в парламенте.









Генсек кабмина Есихидэ Суга назвал все сообщения о плохом здоровье Абэ домыслами.