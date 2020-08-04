«Кровавая рвота»: СМИ сообщили об ухудшении здоровья премьера Японии
В СМИ Японии появилась информация о том, что главу правительства Синдзо Абэ якобы подводит здоровье. Около месяца назад, 6 июля, политику стало плохо на работе.
По данным журнала Flash, у премьера была кровавая рвота.
В пользу этой версии говорит и то, что политик отказался от присутствия на заседаниях в парламенте.
Генсек кабмина Есихидэ Суга назвал все сообщения о плохом здоровье Абэ домыслами.
10:17 05/08/2020
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