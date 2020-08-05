Тихановская – про 9 и 10 августа: Все будет прописано

Светлана Тихановская в Гродно, фото "Белорусский партизан"





На вопрос, чего она ожидает от 9-10 августа, Светлана Тихановская ответила Настоящему времени : «Девятого – выборы, десятого – объявят результаты и Тихановская становится президентом».





На уточнение, а если объявят результаты, что нет?





– Тогда мы будем защищать свои голоса. Все будет прописано, – сказала кандидат. – Люди получат четкие инструкции о том, что делать. Это защита голосов. Мы увидим подсчет ЦИК, и мы увидим реальный подсчет голосов с помощью наших инициатив, это будет очевидно. И мы сможем пойти каждый на свой избирательный участок и защищать свои голоса.