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Тихановская – про 9 и 10 августа: Все будет прописано

Кандидат в президенты рассказала, чего ожидает от ближайших дней и плана действий.

Светлана Тихановская в Гродно, фото "Белорусский партизан"

На вопрос, чего она ожидает от 9-10 августа, Светлана Тихановская ответила Настоящему времени: «Девятого – выборы, десятого – объявят результаты и Тихановская становится президентом».

На уточнение, а если объявят результаты, что нет?

– Тогда мы будем защищать свои голоса. Все будет прописано, – сказала кандидат. – Люди получат четкие инструкции о том, что делать. Это защита голосов. Мы увидим подсчет ЦИК, и мы увидим реальный подсчет голосов с помощью наших инициатив, это будет очевидно. И мы сможем пойти каждый на свой избирательный участок и защищать свои голоса.
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