Три ошибки диктатора Лукашенко – Der Spiegel

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Впечатляющие кадры приходят сейчас из Беларуси. Тысячи людей собираются в региональных городах и десятки тысяч — в Минске, чтобы поддержать кандидата в президенты от оппозиции Светлану Тихановскую и ее двух соратниц — Марию Колесникову и Веронику Цепкало.





По данным правозащитников, более 60 тысяч человек собрались в столице — в прошлые годы никогда не было таких масштабных демонстраций.





Долгое время в Беларуси все определялось одним человеком — Александром Лукашенко. Авторитарный правитель преследовал политических противников, отправлял их за решетку, отстранял от выборов. Он определял результаты голосования, и в итоге подавляющее большинство голосов всегда было за ним.





С реальностью в последние годы это имело мало общего. Сейчас, спустя 26 лет у власти, ему все хуже удается это скрывать, потому что настроения среди десяти миллионов жителей существенно изменились, путь это и не освещается в государственных СМИ.





Перед президентскими выборами 9 августа в стране говорят о прорыве: «Беларусь проснулась». Имеется в виду, что многие из-за страха перед неприятностями долгие годы предпочитали дистанцироваться от политики, а теперь они решились выйти на улицу и не хотят больше молчать — хотя сотни демонстрантов и журналистов за прошедшие недели были задержаны, в том числе и с применением насилия.





Ошибки Лукашенко





Что-то вышло из-под контроля в системе Лукашенко. Вероятно, в том числе и потому, что он совершил сразу несколько ошибок:





1. Лукашенко не воспринял всерьез изменения в настроениях.





При этом речь идет не только о недовольстве текущим экономическим кризисом, который лишь усугубился после долгого нефтяного спора с Россией и на фоне снижения цен на нефть.





2. Прежде всего, люди возмущены отношением Лукашенко к пандемии коронавируса.





Долгое время он отрицал вирус, говорил о «психозе» вокруг него. На минувшей неделе он заявил, что сам перенес коронавирус на ногах: это должно означать, что не все так плохо.





Люди чувствуют себя брошенными наедине с пандемией. Они самостоятельно собирают маски и деньги для медработников. При этом в Беларуси официально больше случаев, чем в Украине, чье население в четыре раза превышает белорусское.





3. Лукашенко недооценил женщин.





Он полагал, что оппозиция больше не представляет для него опасности, после того как он не допустил до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а блогер Сергей Тихановский заблаговременно был отправлен за решетку. Но его жена Светлана Тихановская зарегистрировалась в качестве кандидата от оппозиции.





Что Лукашенко думает о женщинах в политике, он ясно дал понять: «Наше общество недостаточно зрелое, чтобы голосовать за женщину». При этом половина белорусских избирателей — женщины.





А про Тихановскую он сказал так: «За жену в Беларуси никто не проголосует». 37-летняя переводчица, по собственным словам, в последнее время занималась двумя детьми и домашним хозяйством.





Но именно это и стало сильной стороной Тихановской. В предвыборной кампании она — обычная белорусская женщина, которая вместо мужа решила осуществить глубокие изменения в стране — именно потому, что запугана. Но детей она увезла за границу.





В социальных сетях ее уже изображают Жанной д’Арк. Она требует свободы для мужа и других политических заключенных. «Я не хочу власти, я хочу справедливости».





Тихановская намерена ограничить срок президентских полномочий путем референдума, чтобы затем провести честные президентские выборы. Она борется не одна, а в одной команде с Вероникой Цепкало, женой бежавшего в Москву кандидата Валерия Цепкало, и Марией Колесниковой из команды Бабарико, который также сидит в тюрьме. Символы женщин — кулак, сердце и V как символ победы — теперь можно увидеть повсюду.





Лукашенко пока мало что может противопоставить этой эмоциональной предвыборной кампании. 65-летний президент в государственных СМИ появляется в основном в окружении военных и сил безопасности, которые пока что верны ему. Он пытается, как делал уже много раз, разжечь страхи в стране. Он говорит о грозящем Майдане, намекая на смену власти в соседней Украине, предостерегает от революции и массовых беспорядков — например, демонстраций десятков тысяч человек против фальсификации результатов президентских выборов в 2010 году, которые он жестко подавил.









В последнее время Лукашенко попадал в заголовки новостей по двум причинам:





1. Он посетил подразделение, известное участием в подавлении демонстраций.





Государственное телевидение показало «учения»: техника с защитными решетками ехала прямо на статистов, задействовались водометы, шли люди с защитными экранами и дубинками.





2. Позднее Лукашенко приказал задержать 33 российских «бойцов», 14 из которых, по данным СМИ, являются членами российской ЧВК «Вагнер».





Они якобы следовали трансфером в африканскую страну. В общей сложности, по данным белорусского руководства, в страну приехали около 200 наемников с целью «дестабилизировать» ситуацию в стране во время предвыборной кампании.





Раскрыта секретная операция в Беларуси? Звучит как искусный ход сил безопасности Лукашенко. Вдобавок утверждается, что военные сотрудничали с оппозицией. Многие вопросы остаются без ответа. Например, почему у мужчин не было оружия? Какое именно у них было задание? Где другие наемники? Почему после таких обвинений в стране все еще остается российский посол? Критики считают, что это просто очередной масштабный спектакль.





Но для выборов и последующих дней все это не сулит ничего хорошего. Есть опасения, что начнутся массовые фальсификации. Тихановская призвала людей защитить свои голоса. Что, если снова десятки тысяч людей выйдут на улицы — Лукашенко снова разгонит демонстрации силой?





«Надеюсь, Лукашенко не хочет крови», — сказала недавно лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.





Надеется на это и кандидат в президенты Тихановская. Со сцены в Минске она обратилась к силовикам с призывом, чтобы те не выступали против «своих матерей, сестер и братьев» и не били их только за то, что те мирно высказывают свое мнение.