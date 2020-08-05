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В Слуцке будут судить задержанных на отменённом митинге Тихановской

5 августа в Слуцке будут судить задержанных во вторник на отмененном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Задержание Влада Яроты с сайта SlutskGorod / nn.by

На стадионе "Строитель" просто организовали ремонтные работы и заявили, что проведение мероприятия там невозможно. Многие люди об отмене не знали и пришли на место встречи, а там уже были омоновцы, прошли задержания. По сведениям правозащитников, силовики схватили не менее 18 человек. Известно, что двоих из них отпустили. Один из отпущенных — Влад Ярота с сайта SlutskGorod. Он вёл стрим с места событий, а после делал фото и видео. Ярота написал о задержании и пребывании в камере, передает "Еврорадио".

Задержания прошли и в Солигорске, где также была сорвана встреча с Тихановской. Кандидат в президенты приезжала в милицию выяснять судьбу задержанных, их позже отпустили.
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