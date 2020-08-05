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«Я насчитала 39 человек, комиссия — 102». Независимый наблюдатель рассказала, как прошел первый день досрочного голосования в Гомеле

4 августа в Беларуси началось досрочное голосование. Одного дня оказалось достаточно, чтобы наблюдатели зафиксировали нарушения.




Так, например, в средней школе № 38, на 36-ом избирательном участке, число проголосовавших в три раза меньше, чем зафиксировала избирательная комиссия.

Как рассказала «Сильным Новостям» Александра, ее на участок не допустили. Все время она провела под дверями. «Не отходила ни на минуту», — уверяет девушка. Тем не менее результаты ее подсчетов и комиссии существенно отличаются: наблюдатель насчитала всего 39 человек, комиссия — 102.

Александра обратилась с вопросом, как такое могло произойти, к заместителю председателя комиссии, на что получила ответ, что тот не присутствовал все время на участке и посоветовал поинтересоваться у тех, кто не покидал территорию. Ответ предсказуем. Девушке заявили, что она плохо считала.

Напомним, сегодня многих независимых наблюдателей не допустили на участки, аргументируя отказ распоряжением ЦИК — не более трех наблюдателей на участках «из-за эпидемиологической обстановки».
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