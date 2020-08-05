











Так, например, в средней школе № 38, на 36-ом избирательном участке, число проголосовавших в три раза меньше, чем зафиксировала избирательная комиссия.





Как рассказала «Сильным Новостям» Александра, ее на участок не допустили. Все время она провела под дверями. «Не отходила ни на минуту», — уверяет девушка. Тем не менее результаты ее подсчетов и комиссии существенно отличаются: наблюдатель насчитала всего 39 человек, комиссия — 102.





Александра обратилась с вопросом, как такое могло произойти, к заместителю председателя комиссии, на что получила ответ, что тот не присутствовал все время на участке и посоветовал поинтересоваться у тех, кто не покидал территорию. Ответ предсказуем. Девушке заявили, что она плохо считала.





Напомним, сегодня многих независимых наблюдателей не допустили на участки, аргументируя отказ распоряжением ЦИК — не более трех наблюдателей на участках «из-за эпидемиологической обстановки».















