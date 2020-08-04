«Боевики Вагнера»: новый поворот

В принципе, это все довольно прогнозируемо, поскольку попробовать «по-тихому» решить проблемы для РФ, описанные можно и потом, а главным на сегодня препятствием на пути к их решению является запрос Украины о выдаче своих граждан, которые «по совместительству» являются российскими боевиками и прибыли в Минск по заданию российских спецслужб. По нормам международного права выдавать – надо, а допустить этого нельзя и дело не только в событиях в Беларуси, у украинцев появились подозрения относительно участия некоторых из этих «вагнеровцев» в событиях майдана – 2014 вплоть до участия в них снайперов из числа задержанных в нашей стране. Насколько они обоснованы пока не ясно, но, судя по развивающимся событиям, ГРУ крайне не хочет, чтобы украинские спецслужбы их допросили.









Надо понимать, что судя по всему, с точки зрения РФ ситуация более, чем серьезная и скрывать есть что, поскольку военной разведке пришлось задействовать свои более «высокоуровневые возможности» для ее решения. Не будем об «агентуре» для этого КГБ есть, скажем только – часть беларуской оппозиции действительно используется ГРУ «в темную» для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов, понятно – не вся, как и то по каким причинам это происходит. Но возникла новая проблема – с «вагнеровцами» и Кремлю пришлось работать более открыто…

Цепкало и Прокопьев

«Борец с режимом Лукашенко» Цепкало сразу после начала разбирательств его деятельности как кандидата на президентских выборах уехал из страны, причем, что выглядит довольно странным, в Москву, а не какую-либо другую точку планеты. Дальше – еще интереснее, практически сразу после задержания «вагнеровцев» у него возникла острая необходимость посетить Киев, причем, судя по украинским СМИ с весьма четкой целью: убедить украинскую общественность, что задержание боевиков «цирк и постановка». Его нынешняя деятельность настолько бурная, а количество телевизионных эфиров и интервью столь значительное, тем более для не столь важной по сравнению с, например, Донбассом для украинцев темы, что само собой приходит подозрение, это все – неспроста.





Примеры? В интервью Hromadske: «наше беларуское общество понимает, что просто Лукашенко устроил цирк»… «граждане уже привыкли к такому поведению президента и не верят в историю с наемниками». Практически то же самое было повторено в эфире телеканала «Прямой», а на телеканале «Украина 24» Цепкало рассуждал о неизбежности «беларуского майдана».





Бурную деятельность в Киеве развел так же известный беларуский ресторатор Вадим Прокопьев, выступающий против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и, в связи с этим, предлагает организовать в столице Украины «площадку для общения, всех желающих оппонентов режима, как некую «точку сборки беларуского протеста». Все хорошо? Да, вот только кому? Киеву это не надо от слова совсем, а вот кто в таком развитии сюжета заинтересован так это – Москва, которая всеми возможными способами пытается «перевести стрелки» по влиянию на беларуские выборы на кого угодно, в данном случае на Украину, которой откровенно говоря это не просто не надо, да еще и соответствующих ресурсов у нее просто нет.





К таким выводам приводит еще одна «странность», информационную поддержку Цепкало и Прокопьеву оказывают ГРУшный «Московский комсомолец» и весь информационный холдинг «большого друга» российской военной разведки А.Усманова и ряд других «больших» изданий. «Интерфакс», «Lenta.ru» и другие их прямо «хлебом не корми» так готовы осветить, что еще беларуские оппозиционеры в Киеве сказали. Программное заявление Прокопьева, кстати, «Настоящее время» опубликовало.





Как бы настораживает, особенно на фоне того, что в прерванной вечером 2 августа в Беларуси трансляции программы топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, посвященной задержанию наемников ЧВК Вагнера под Минском, в общем-то похожие вещи говорили…

Зачем?

С задержанными «вагнеровцами» для Кремля действительно большие проблемы, особенно если их часть Киеву отдадут, причем настолько, что даже Цепкало решили рискнуть, ведь Лукашенко, с точки зрения Кремля «закусивший удила» также вполне может потребовать его выдачи, в том числе и так сказать в «обмен».





Что интересно, такая ситуация опять выгодна только Кремлю поскольку вопрос с выдачей «вагнеровцев» легко «загонит в тупик» да еще и создаст напряжённость в беларуско-украинских отношениях. В общем «разделяй и властвуй». И не только это, ведь вся российская система пропаганды еще и «очков наберет» своими рассуждениями о том, что Киев не должен выдавать Цепкало диктатору Лукашенко, а наоборот дать ему политическое убежище.









Есть и «второе дно»: уже сейчас в российских СМИ началась «артподготовка» в ходе которой продвигается нарратив отсутствия у Цепкало контактов в Москве и тему организации им протестов в нашей стране после 9 августа. Заметьте, из Киева, что прямо указывает на «украинский след», а что начнется после их начала, да, скорее всего они – будут, можно себе только представить.





А что Украина? Сложно сказать, но судя по их прессе опасности они представляют, но там как же, как и у нас, присутствует огромное количество «прооссийских» СМИ, которые деньги из Кремля не даром получают, а некоторых просто «в темную используют», слова то – «правильные, про протест», так что тема потихоньку раскручивается.





А может все это неправда и «вагнеровцы» действительно в Ливию летели? У Кремля проблема все же есть: пропаганды столь много, как и военных действий по всему миру что, как снова и в деле МН-17, они просто физически не могут друг с другом договориться ее синхронизировать.





3 августа в интервью информационному агентству Anadolu, генерал Абдулхади Дирах, представитель ливийской армии правительства национального согласия, сказал, что грузовые самолеты российского производства осуществили новые военные поставки силам, лояльным Халифе Хафтару. Самолеты типа «Ильюшин», перевозя военные боеприпасы, осуществили пять полетов в провинции Сирт и Джуфра. В субботу 2 августа по словам Дираха еще двумя рейсами из Сирии в Бенгази прибыли солдаты Башара Асада. То есть, система логистики перевозки военнослужащих в Ливию неплохо так себе работает и, получается, только 33 «вагнеровца» надо было везти по маршруту Москва – Минск (с отдыхом в санатории) – Стамбул и далее куда планировалось? Сумасшествие? Конечно нет, просто видимо как всегда неуклюже пытались «отмазаться», как в свое время с «диспетчером Карлосом» и «летчиком Волошиным».

Итоги

У нас прямо сейчас все крайне сложно, страна стоит на пороге турбулентности, невиданной за всю ее историю, чем, безусловно, будут пытаться воспользоваться весьма многие «иностранные игроки» но, в первую очередь – Россия для которой ставкой является одна единственная вещь – поглощение Беларуси.

А ситуация – тяжелая, как пишет украинская пресса их силовиками зафиксирована активизирована активизация проникновения на территорию Беларуси провокаторов с территории непризнанных «ЛДНР», причем, пересечение границы происходит преимущественно по паспортам граждан Украины. Часть из них приехали праздновать день ВДВ 2 августа да так и остались, а другие – замаскированы как преподаватели, студенты и курсанты ВУЗов, в т.ч. военных, а также военных лицеев. Судя по этим данным, они концентрируются в приграничных областях, прежде всего в Гомельской, с дальнейшим перемещением к Минску. Когда? Не буду провидцем – скоро.





Как видно, на нашу страну Кремлем «брошены все возможные силы» и ресурсов для влияния на процессы, как показывают происходящие события – более чем достаточно. Причем ситуация вдвойне тяжелая, все идет к тому, что протесты – будут, они по сути неизбежны и граждане страны имеют на это право. Вместе с тем надо помнить: беларусам надо отстоять свои права, а России посеять хаос в нашей стране, чего допустить никак нельзя, иначе вообще можно потерять все.





Грань – тонкая, но такое возможно, ведь та же Украина с этим – справилась и хочется только вновь повторить: народ, который действительно любит свою страну, победить невозможно…











