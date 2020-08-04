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Виталия Шклярова перебрасывают из камеры в камеру

Политтехнолог Виталий Шкляров считает, что в Беларуси его задержали по политическим мотивам. Его слова в разговоре с TUT.by передал адвокат Антон Гашинский.

 Шкляров "выглядит подавленным", говорит Гашинский. По его словам, политтехнолог "уверен, что его задержали незаконно", а то, в чём его подозревают, "не поддаётся никакой критике".

"Он считает себя пострадавшим за те статьи, которые он писал — это явное политическое преследование, — продолжает адвокат. — Фактически, это первый политтехнолог, которого преследуют за его комментарии".

Виталий Шкляров родился в Гомеле, ему 44 года. Он успел поработать в качестве политтехнолога на президентских выборах в США и России. О задержании Шклярова стало известно 29 июля. В эфире телеканала ОНТ было заявлено, что политтехнолог консультировал администраторов соцсетей, объединённых под общим названием "Страна для жизни" Сергея Тихановского. Сам Виталий Шкляров это отрицает. Его отправили под арест на два месяца. Обвинение ещё не выставлено. Между прочим, его подозревают в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Гашинский также рассказал, что Виталия Шклярова перебрасывают из камеры в камеру. Он там находился с лицами, которые были уже осуждены за совершённые преступления. Ожидается, что 4 августа суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу адвоката Шклярова на его задержание, пишет euroradio.fm
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