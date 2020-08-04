Мечислав Гриб: Лукашенко никогда не скажет «я ухожу»

Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб прокомментировал послание белорусскому народу и парламенту, с которым Лукашенко выступил в первый день досрочного голосования.





- Лукашенко власть менять не будет, страну никому не отдаст и переизберется на шестой срок.





- Зачем Лукашенко организовал послание за пять дней до выборов?





- Мне кажется, Лукашенко предпринял еще один агитационный шанс с использованием административного ресурса. Я ехал со Жданович по проспекту Победителей. А навстречу мне, в сторону Жданович, направлялись семь или восемь автобусов с людьми. Я понял, что их уже везут со дворца, в котором Лукашенко выступал. Только это показывает, как один кандидат цинично проводит агитацию с использованием административного ресурса, при одновременом запрете агитации для всех остальных кандидатов. Формально – послание, а на самом деле – чистейшая агитация – о выборах, об оппозици, о планах.





- Почему Лукашенко так боится возвращения Конституции 1994 года?





-В Беларуси действует одна Конституция ( нас нет двух конституций: 1994 и 1996 годов), у нас есть одна Конституция в рпедакции 1994 года с дополнениями и изменнениями, внесенными на референдумах 1995, 1996 и 2004 годов. Все дополнения и измнения направлены против демократии, они все направлены на установление единоличной власти одного человека, они разрушили судебную, исполнительную и законодательную власти – их просто не стало. Снятие ограничений на занятие одним человеком сроков президентсва, придание силы закона декретам и указам. Власть судебная, исполнительная и законодательная перешла в дони руки – в руки президента.

Когда сегодня говорят о Конституции 1994 года, следует вести речь о дополнениях и измнениях; поскольку изменения и дополнения приняты на референдумах, которые проводились с грубейшими нарушениями Конституции и белорусского законодательства, юридически они ничтожны. Но никто не может это доказать, поскольку организаторы референдумов нахзордятся у власти. Власть сменится, придут к власти другие люди, то они просто откажутся от изменений и дополнений, которые приняты на референдумах, и восстановят Конституцию 1994 года. А там изберут новый парламент, если захочет поменять Конституцию – это его право.





- Так почему же Лукашенко так боится возврата к доброй старой Конституции 1994 года – без изщменений и дополнений?





- Потому что любая власть признает дополнения и измнения незаконными, они приняты волюнтаристическим решением – а за это надо отвечать.





- Лукашенко десятки раз жаловался, что очень устал от президентства. Когда народ услышит вторую часть ставшего крылатым выражения: я ухожу?





- Он никогда этого не скажет, до своих последних дней. Он не видит гарантий, которые бы дали ему преемники. Лукашенко никому не верит, а поэтому не поверит, даже если ему и дадут эти гарантии. Он знает, что за все содеянное придется отвечать: за нарушения законов, Конституции. А это его жизнь, его судьба.



