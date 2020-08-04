А зори здесь тихие. В Дзержинске власти тоже испугались женщин?





Карты на площадке, отданной ранее под проведение митинга / Еврорадио





Уже во второй половине дня в телеграм-каналах местные жители начали сообщать, что на запланированном ранее месте неизвестные собираются проводить "спортивное мероприятие". Проведение гонок на картах на месте проведения митинга обосновали тем, что доверенное лицо, которое должно было проводить митинг, на данный момент отсутствует. Однако другой представитель Светланы Тихановской, приехавший, чтобы провести мероприятие, утверждает, что митинг должен состояться. При этом он ссылается на избирательный кодекс.









Представители штаба Светланы Тихановской связались с местным исполкомом, они пытаются выяснить, кто дал разрешение на проведение картинга. Жители Дзержинска удивлены, откуда в городе появились гоночные автомобили, ведь своего карт-клуба в Дзержинске нет.



