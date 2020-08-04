Предвыборная кампания Светланы Тихановской продолжает привлекать внимание людей как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Недавно удивление ростом ее популярности высказал на YouTube российский оппозиционный политик Алексей Навальный.





Он также предположил, как белорусские власти принимали решение о регистрации Тихановской кандидатом в президенты.





«Сидело все руководство Республики Беларуси и думало: как бы нам кого-то допустить из кандидатов, чтобы он был послабее и все поверили, что он/она наберет 8,5%. И кому-то в голову пришла идея, которая показалась хорошей: давайте, допустим Тихановскую…





А это же военные, люди из колхозов (в руководстве Беларуси): ну а че, бабу пустим – ну кто за бабу будет голосовать? Никто не будет за нее голосовать, наберет она 5% – она больше и не может набрать. Ха-ха-ха, кто будет голосовать за женщину? Ну и кроме того: муж сидит, женщина в ужасе, она не знает, что делать, она не хотела заниматься публичной политикой, у нее нет команды, она не готова ко этому всему», – поделился предположением Навальный.





Российский оппозиционер считает, что расчет белорусских властей не сработал, поэтому и возникло дело о задержании «боевиков ЧВК Вагнера».





Более обстоятельную оценку предвыборной кампании Светланы Тихановской «Белорусский партизан» попросил дать директора института «Палітычная сфера» Андрея Казакевича.





– Как вы думаете, чем руководствовались власти, когда решили зарегистрировать Тихановскую кандидатом в президенты?





– Наверное, основной фактор, который повлиял на их решение: среди других альтернативных претендентов (Бабарико, Цепкало и самого Тихановского) она выглядела самым неопытным человеком в политике. Эта кандидатура представлялась наименее опасной, чем другие. А не допустить к выборам вообще всех – было для властей совсем неприемлемым.





– Как считаете, оправдался ли расчет властей?





– И да, и нет. Не оправдался, потому что предвыборная кампания Тихановской не только не остановилась, а активно продолжилась – с массовыми митингами по всей стране. Объединение штабов и возникшая коалиция дали импульс кампании Тихановской.





Ее кампанию точно не назовешь унылой и провальной – она привлекает внимание людей, хотя мы и не знаем, какой процент населения готов проголосовать за этого кандидата. Тихановская однозначно стала заметной фигурой на политическом поле.





Но с другой стороны, если бы на ее месте был тот же Бабарико, Цепкало или Тихановский, то проблем для властей возникло бы гораздо больше. Можно было бы ожидать еще больше мобилизации сторонников альтернативных политических сил.





Эти кандидаты могли бы не только работать с эмоциями и красиво проводить митинги (как это мы видим у Тихановской), но и вести реальную политическую игру, более четко позиционировать коалицию на внешней арене (и контактировать с зарубежными политиками), формулировать реформистскую и понятную повестку.









И не было бы той двойственности, которая есть в позиции Тихановской. Основной пункт ее программы: проведение новых выборов. Политический план довольно размыт и даже непонятен для части избирателей. Не совсем понятно, за что они отдают голос.





Из-за этого уровень мобилизации ниже, чем мог бы быть. Возможно, это даже остановит от участия в выборах часть тех людей, которые могли бы проголосовать за альтернативного кандидата. Совсем другое дело, если бы они видели политика, в которого верили бы и которого хотели бы видеть президентом.





– Почему не имеющей политического опыта Тихановской удается собирать многотысячные митинги?





– Ключевое значение имело объединение штабов. Я вижу в основном технологический успех. Хорошо поставленный политический маркетинг, скорее основанный на эмоциях, чем на рациональных идеях. В этой части план объединенному штабу удался.





Но это не может компенсировать недостаток остальной политической работы.





– Вероятно, будет отменен запланированный на 6 августа новый большой митинг в поддержку Тихановской на Бангалор. Выходит, что власти все же реально опасаются ее?





– Если власти акцию отменят, то признают, что возникшая волна митингов их напугала, оказалась для них слишком большой.





Но, думаю, когда принимали решение о регистрации Тихановской, то рассматривались разные варианты. Был сценарий, что все само развалится: Тихановская выступит пару раз по телевизору – и на этом все.





Но, наверное, рассматривался и вариант, что вокруг ее фигуры может случиться серьезная мобилизация – и эту волну нужно будет как-то сбивать.