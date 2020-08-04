Сегодня в 18:00 в Дзержинске на ул. Тихая 11 был запланирован митинг в поддержку Тихановской. Однако единственную в городе площадку для предвыборных пикетов заняли представители БРСМ, устроив там какой-то «праздник» для детей, передает телеграм-канал nexta_live





Кроме этого, на месте работает заместитель начальника Дзержинского РОВД, который просит людей расходиться, так как митинга не будет. Идёт разбирательство.





А в Солигорске вообще креативно подошли к срыву митинга за Тихановскую. К зданию, около которого должен проходить пикет, подогнали автокраны и якобы чинят крышу.





Зеленхоз пригнал машину и работников, которые сажают и поливают цветы на клумбах. А в молодёжном центре решили ещё и срочно починить канализацию.









Мядель тоже не отстаёт. Митинг за Тихановскую отменили якобы по причине внезапного ремонта стадиона. Сотрудник милиции сообщил, что встреча не состоится и собрание людей будет несанкционированным.





А телеграм-канал Баста! добавляет, что в Слуцке на пикет собрались сотни людей, однако коммунальные службы на месте проведения митинга неожиданно решили сделать ремонт и посадить цветы, чем мешают его проведению.





По данным правозащитников , к 17.30 на митинг собрились около 500 человек. Крупная техника под крики "Ганьба" уехала, однако вместо нее приехала милиция и стала незаконно задерживать собравшихся на пикет людей.





Напомним, похожая ситуация возникла и в Минске. Главная "предвыборная" площадка на площади Бангалор вдруг оказалась занята именно 6 августа, когда там был запланирован большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской.



