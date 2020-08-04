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Какая же слабая эта власть! В регионах срывают все митинги в поддержку Тихановской, а в Слуцке начались задержания

В регионах власти повсеместно пытаются срывать митинги в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, хотя это абсолютно незаконно даже по законам этой власти.

Какая же слабая эта власть! В регионах срывают все митинги в поддержку Тихановской, а в Слуцке начались задержания
Сегодня в 18:00 в Дзержинске на ул. Тихая 11 был запланирован митинг в поддержку Тихановской. Однако единственную в городе площадку для предвыборных пикетов заняли представители БРСМ, устроив там какой-то «праздник» для детей, передает телеграм-канал nexta_live

Кроме этого, на месте работает заместитель начальника Дзержинского РОВД, который просит людей расходиться, так как митинга не будет. Идёт разбирательство.

А в Солигорске вообще креативно подошли к срыву митинга за Тихановскую. К зданию, около которого должен проходить пикет, подогнали автокраны и якобы чинят крышу. 

Зеленхоз пригнал машину и работников, которые сажают и поливают цветы на клумбах. А в молодёжном центре решили ещё и срочно починить канализацию. 


Мядель тоже не отстаёт. Митинг за Тихановскую отменили якобы по причине внезапного ремонта стадиона. Сотрудник милиции сообщил, что встреча не состоится и собрание людей будет несанкционированным.

А телеграм-канал Баста! добавляет, что в Слуцке на пикет собрались сотни людей, однако коммунальные службы на месте проведения митинга неожиданно решили сделать ремонт и посадить цветы, чем мешают его проведению.

По данным правозащитников, к 17.30 на митинг собрились около 500 человек. Крупная техника под крики "Ганьба" уехала, однако вместо нее приехала милиция и стала незаконно задерживать собравшихся на пикет людей.

Напомним, похожая ситуация возникла и в Минске. Главная "предвыборная" площадка на площади Бангалор вдруг оказалась занята именно 6 августа, когда там был запланирован большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской.
"Белорусский партизан"
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