Жириновский: "Они тихие-тихие, но могут устроить..."













«Если Лукашенко объявит о своей победе, в Беларуси могут не согласиться с этим. (...) Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа», — сказал либерал-демократ.





Жириновский также допустил, что Лукашенко будет вынужден покинуть страну, как это сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович.





Ранее во вторник белорусский лидер заявил, что в случае революции в стране разгорится «пожар до Владивостока». Лукашенко уже сообщал о своих подозрениях относительно планов оппозиции устроить революцию. По его мнению, оппозиционные политики рассчитывают распилить и «прихватизировать» госсобственность в результате реформ.





Баллотирующийся на шестой срок Лукашенко пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов».





Выборы президента в республике запланированы на 9 августа.