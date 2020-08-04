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МИД РФ называет спектаклем ситуацию с задержанием "боевиков" в Беларуси

Вина российских граждан, задержанных в Минске, не доказана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


Спецслужбы Беларуси задержали на минувшей неделе 33 гражданина РФ  по подозрению в организации массовых беспорядков. По информации российской стороны, группа следовала через Беларусь транзитом и не имеет отношения к каким-либо военизированным группировкам.

"Их вина ничем не доказана, мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заявила Захарова.

Что сказал Лукашенко

Однако Лукашенко считает, что целью задержанных 33 россиян была Беларусь.

"Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, - это легенда, потому что на границе им надо было предъявить и там и здесь, что они летят в Стамбул", - сказал Лукашенко, выступая с "посланием парламенту и народу" во вторник в Минске.

Он сообщил, что задержанные дают показания. "К задержанным относятся по-человечески, поэтому они рассказали все", - сообщил Лукашенко.

По его словам, на юг Беларуси переброшена еще одна группа. "Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг", - сказал он.


Были транзитом, опоздали на рейс

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Беларуси россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс.

Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин обсудил эту ситуацию  с членами Совбеза в минувшую пятницу, как уточнял Песков, в Кремле рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Источник: sputnik.by
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