



Спецслужбы Беларуси задержали на минувшей неделе 33 гражданина РФ по подозрению в организации массовых беспорядков. По информации российской стороны, группа следовала через Беларусь транзитом и не имеет отношения к каким-либо военизированным группировкам.





"Их вина ничем не доказана, мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заявила Захарова.





Что сказал Лукашенко

Однако Лукашенко считает, что целью задержанных 33 россиян была Беларусь.





"Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, - это легенда, потому что на границе им надо было предъявить и там и здесь, что они летят в Стамбул", - сказал Лукашенко, выступая с "посланием парламенту и народу" во вторник в Минске.





Он сообщил, что задержанные дают показания. "К задержанным относятся по-человечески, поэтому они рассказали все", - сообщил Лукашенко.





По его словам, на юг Беларуси переброшена еще одна группа. "Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг", - сказал он.









Были транзитом, опоздали на рейс

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Беларуси россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс.





Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Беларуси.





Президент РФ Владимир Путин обсудил эту ситуацию с членами Совбеза в минувшую пятницу, как уточнял Песков, в Кремле рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.