Пустота в глазах и душах: с какими лицами чиновники слушали Лукашенко
4 августа с трехмесячным опозданием Лукашенко выступил с ежегодным "посланием народу и парламенту".
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Выступление Лукашенко длилось час и сорок минут. Закончив речь, он быстро покинул сцену, не ответив на ни на какие вопросы из зала.
Зал сразу же встал и начал аплодировать... пустой трибуне. Аплодисменты продлились около 2,5 минут, пока не прервалась трансляция.
Во время выступления Лукашенко был традиционно эмоционален. Но в этот раз было заметно, что выступление дается ему нелегко.
Как это было — в обзоре «Салідарнасці».
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"Белорусский партизан"
16:12 04/08/2020
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