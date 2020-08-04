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Пустота в глазах и душах: с какими лицами чиновники слушали Лукашенко

4 августа с трехмесячным опозданием Лукашенко выступил с ежегодным "посланием народу и парламенту". 



Пустота в глазах и душах: с какими лицами чиновники слушали Лукашенко
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Выступление Лукашенко длилось час и сорок минут. Закончив речь, он быстро покинул сцену, не ответив на ни на какие вопросы из зала. 

Зал сразу же встал и начал аплодировать... пустой трибуне. Аплодисменты продлились около 2,5 минут, пока не прервалась трансляция.


Во время выступления Лукашенко был традиционно эмоционален. Но в этот раз было заметно, что выступление дается ему нелегко. 

Как это было — в обзоре «Салідарнасці».

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"Белорусский партизан"
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