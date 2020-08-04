Пустота в глазах и душах: с какими лицами чиновники слушали Лукашенко





Зал сразу же встал и начал аплодировать... пустой трибуне. Аплодисменты продлились около 2,5 минут, пока не прервалась трансляция.









Во время выступления Лукашенко был традиционно эмоционален. Но в этот раз было заметно, что выступление дается ему нелегко.





Как это было — в обзоре «Салідарнасці»





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